Отбирал боевые доплаты у военных. ГБР задержало чиновника в Одесской области — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отбирал боевые доплаты у военных. ГБР задержало чиновника в Одесской области

Криминал
16
ГБР задержал одного из руководителей воинской части в Одесской области. Он отнимал у солдат часть ежемесячных боевых доплат.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
В случае отказа отдавать средства он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.
«В настоящее время работники ГБР задокументировали свыше 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму свыше 600 тысяч гривен», — говорится в сообщении. Военнослужащему сообщили о подозрении в вымогании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.