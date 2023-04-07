Отбирал боевые доплаты у военных. ГБР задержало чиновника в Одесской области — Finance.ua

Отбирал боевые доплаты у военных. ГБР задержало чиновника в Одесской области Сегодня 17:13 — Криминал

ГБР задержал одного из руководителей воинской части в Одесской области. Он отнимал у солдат часть ежемесячных боевых доплат.

В случае отказа отдавать средства он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

«В настоящее время работники ГБР задокументировали свыше 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму свыше 600 тысяч гривен», — говорится в сообщении. Военнослужащему сообщили о подозрении в вымогании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

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