НАПК внесло в список спонсоров войны одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов — Finance.ua
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НАПК внесло в список спонсоров войны одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов

Фондовый рынок
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НАПК внесло в список спонсоров войны одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов
НАПК внесло в список спонсоров войны одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов, Фото: knauf.com
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список международных спонсоров войны одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкую компанию Knauf. Только в 2022-м компания Knauf уплатила в бюджет россии около 117 млн ​​долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«Немецкая компания активно способствует мобилизации в россии, отправляя своих сотрудников на войну против Украины. Это стало основанием для внесения Национальным агентством по предотвращению коррупции компании Knauf в перечень международных спонсоров войны», — говорится в сообщении.
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В общей сложности, с 1993 года Knauf вложила в экономику россии более 1,65 млрд евро. Компания представлена ​​в рф десятью дочерними предприятиями, двадцатью заводами и почти тридцатью ресурсными центрами. Количество сотрудников немецкого производителя стройматериалов в рф насчитывает 4 тыс. человек. Сегодня Knauf — крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли россии.
Knauf также имеет действующие мощности по производству акустических потолочных плит и подвесных систем в специальной экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), на территории которой организовано российское производство БПЛА Shahed-136.
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Руководство Knauf также тесно связано с кремлевским режимом. Так, совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999-го по март 2022 года) имел статус Почетного Консула российской федерации, с представительством, наделенным полномочиями Почетного консульства, в Нюрнберге.
В октябре 2022 года немецкие СМИ акцентировали внимание на том, что компания Knauf поддерживает мобилизацию своих сотрудников в ряды вооруженных сил рф. Речь шла о том, что российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто очень нужен на производстве, а кого можно отправить на войну.
Следовательно, специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору. Это особенно цинично контрастирует с тысячами разрушенных жилых домов в Украине армией агрессора, финансируемой в том числе за счет налогов Knauf.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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