НАПК внесло в список кандидатов на санкции топ-представителя компании Bacardi — Finance.ua
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НАПК внесло в список кандидатов на санкции топ-представителя компании Bacardi

Фондовый рынок
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НАПК внесло в список кандидатов на санкции топ-представителя компании Bacardi
НАПК внесло в список кандидатов на санкции топ-представителя компании Bacardi
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло представителя руководства Bacardi Константина Якимова в список кандидатов на санкции.
Об этом сообщает НАПК.
«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в перечень кандидатов на санкции топ-представителя Bacardi — компании, которая уже находится в перечне международных спонсоров войны. Речь идет о Константине Якимове, который ранее занимал пост руководителя украинского офиса Bacardi, а сейчас возглавляет представительство компании в Казахстане», — сказано в сообщении.
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Якимов является гражданином рф и оказывает непосредственное влияние на решение компании оставаться на российском рынке.
Благодаря действиям таких лиц, как Константин Якимов, бренды компании Bacardi можно найти не только на территории россии, но и на временно оккупированных территориях Украины. Продукция Bacardi есть в наличии в бутиках «Конфетерра» в Донецке и Луганске. В Крыму продукцию компании можно приобрести в фирменных магазинах дистрибьютора «Лудинг» и в бутиках Krasnikov Wine.
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Агентство уже направило в Службу безопасности Украины предложения по применению санкций против Константина Якимова. Наложение санкций на Якимова должно повлиять на позицию компании и побуждать принять решение о выходе с российского рынка.
У лиц, в отношении которых еще не применены санкции, но которые уже находятся в перечне кандидатов на санкции, почти сразу начинают возникать разные проблемы, которых у них не было ранее. К примеру, при открытии счетов в иностранных банках или оформлении виз для выезда за границу.
Это также должно стать предупреждением для других международных компаний и их топ-менеджмента, которые до сих пор сотрудничают с агрессором.

Справка Finance.ua:

  • Bacardi Limited — частная международная алкогольная компания, которую НАПК уже внесло в перечень международных спонсоров войны. Основание — она продолжает вести бизнес в рф и активно ищет там новых сотрудников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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