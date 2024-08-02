НАПК обнаружило у трех чиновников незадекларированной криптовалюты на 180 миллионов — Finance.ua

НАПК обнаружило у трех чиновников незадекларированной криптовалюты на 180 миллионов Сегодня 19:44 — Криминал

НАПК обнаружило у трех чиновников незадекларированной криптовалюты на 180 миллионов

НАПК в сотрудничестве с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины по результатам проверок выявили недостоверные сведения о криптовалюте в декларациях трех должностных лиц.

Об этом сообщило НАПК

В частности, заместитель начальника Регионального сервисного центра Главного сервисного центра Министерства внутренних дел в Николаевской области в декларации за 2021 год задекларировал криптовалюту Bitсoin, стоимость которой в гривневом эквиваленте на конец отчетного периода составила ₴100 миллионов, наличие которой во время проведения полной проверки он не подтвердил. В декларации за 2022 год установили отражение недостоверных сведений о наличии криптовалюты более чем на ₴48 миллионов.

Читайте также Что следует знать о декларировании иностранных доходов

Невозможность подтвердить наличие части криптовалюты декларант объяснил похищением холодного криптокошелька и ключа к нему относительно другой части актива — чиновник предоставил документы, которые не позволили подтвердить правдивость задекларированной информации.

В декларации за 2022 год сотрудника Донецкой областной прокуратуры НАПК выявило декларирование недостоверных сведений более чем на ₴23 миллиона. Только относительно криптовалюты служащий указал недостоверные сведения на ₴22,5 миллиона, в том числе о наличии, количестве и стоимости своих многочисленных цифровых активов, а о некоторых вообще забыл упомянуть. При этом пояснил, что часть криптовалюты подарила ему биржа, работавшая в тестовом режиме и не присоединенная к блокчейну, а указанная цена криптовалюты является рекламной кампанией биржи для привлечения клиентов, а не реальной ценой.

Читайте также Где в Украине чиновники чаще всего декларируют криптовалюту (инфографика)

Депутат Винницкого городского совета в декларации за 2021 года указал сведения о наличии у члена его семьи криптовалюты, а именно Bitcoin в количестве 20 токенов стоимостью более двух миллионов гривен и DOT на почти ₴7,5 миллиона, которые не смог подтвердить во время проведения полной проверки. В то же время член семьи декларанта предоставил скриншот, который не позволил установить правдивость указанной в декларации информации, а в отношении Bitcoin также отметил, что потерял доступ к активу на указанной бирже. По результатам полной проверки установили отображение недостоверных сведений на общую сумму ₴12 миллионов.

По обоснованным выводам НАПК компетентные органы начали уголовные производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.