НАПК исключило из спонсоров войны американскую компанию LISCR — Finance.ua

НАПК исключило из спонсоров войны американскую компанию LISCR Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) исключило из перечня международных спонсоров войны американскую компанию Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Компания направила письмо в НАПК, где отметила выполнение условий, позволяющих исключить ее из перечня», — говорится в сообщении.

Читайте также Производитель нефтедобывающего оборудования Weatherford попал в список спонсоров войны

В частности, LISCR сообщила, что все суда российского «Совкомфлота» были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра. Теперь способность россии транспортировать свою нефть стала еще более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира глубже, а возможности получать «нефтедоллары» — меньше.

Несмотря на то, что санкции должны существенно уменьшить доходы россии от экспорта нефти, агрессор все равно находил различные пути для продолжения торговли и обхода таких ограничений. Так, в 2022 году, крупнейшая судоходная компания россии «Совкомфлот» передала функции по управлению своими почти 100 судами компании SCF Management Services Dubai LTD (Объединенные Арабские Эмираты). Ранее эти же суда «Совкомфлот» передавал в управление компании SCF Management Services Ltd, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Впоследствии SCF Management Services Dubai LTD все же сменила свое название на SUN Ship Management. Однако основателем указанной компании осталась SCF Overseas Holding, аффилированная именно АО «Совкомфлот».

При этом 80 из почти 100 танкеров «Совкомфлота» были зарегистрированы под флагом Либерии. Соответственно, регистрация и обслуживание судов производилась Либерийским международным судовым и корпоративным реестром. Это позволяло судам подсанкционного «Совкомфлота» продолжать перевозить и торговать своей нефтью, что критически необходимо для российской экономики и доходов Кремля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.