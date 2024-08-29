НАПК и ГБР разоблачили правоохранителя из Днепропетровщины, который незаконно обогатился более чем на ₴14 миллионов — Finance.ua

НАПК и ГБР разоблачили правоохранителя из Днепропетровщины, который незаконно обогатился более чем на ₴14 миллионов Сегодня 19:45 — Криминал

НАПК и ГБР разоблачили правоохранителя из Днепропетровщины, который незаконно обогатился более чем на ₴14 миллионов, nazk.gov.ua

Правоохранителю из Днепропетровщины, который незаконно обогатился более чем на 14 млн грн, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

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«По результатам мониторинга образа жизни, проведенного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, а также досудебного расследования Государственного бюро расследований, направлен в суд обвинительный акт в отношении правоохранителя из Днепропетровщины, который на руководящих должностях в правоохранительном органе области незаконно обогатился более чем на 14 млн грн», — сказано в сообщении.

Так, НАПК установило, что в 2021—2022 годах он приобрел земельный участок, на котором начал строительство частного дома, оформив его на тещу. На тестя служащий записал внедорожник Porsche. Всего было выявлено активов более чем на 14 млн грн.

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Официальных доходов на приобретение имущества, а также необходимого состояния, отраженного в декларациях, служащий и его родственники не имели.

Он обвиняется в приобретении активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает ее законные доходы и в декларировании недостоверных сведений (ст. 368−5 и ч. 2 ст. 366−2 УК Украины).

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