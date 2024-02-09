НАПК добавило в базу иностранных компонентов оружия детали дрона «Ланцет» — Finance.ua

НАПК добавило в базу иностранных компонентов оружия детали дрона «Ланцет»
Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило в Единую базу иностранных компонентов в оружии компоненты российского ударного беспилотника «Ланцет».
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Отмечается, что система навигации, аккумулятор, оптика, двигатель и многие другие компоненты, из которых состоит ведущий российский ударный БПЛА «Ланцет», произведены не в самой рф, а поставлены из-за рубежа.
Несмотря на то, что украинские военные уже неоднократно сбивали эти беспилотники, они продолжают представлять угрозу как гражданской инфраструктуре, так и нашим военным на фронте. Эти дроны могут находиться в воздухе, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее после получения команды от оператора. К примеру, для отслеживания цели «Ланцетам» помогает встроенная камера иностранного производства.
БПЛА производит российская компания Zala Aero, входящая в «Концерн «Калашников», который находится под санкциями Украины и стран санкционной коалиции. Впрочем, россия продолжает производить эти БПЛА, используя в них иностранные компоненты.
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Иностранным технологиям и компонентам не место в оружии агрессоров. НАПК регулярно обновляет Базу, чтобы помочь международным партнерам собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепи поставок для привлечения соучастников этой войны к ответственности.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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