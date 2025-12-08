США создали собственный «Шахед» Сегодня 23:05

Американские военные впервые открыто признали, что разработали новый ударный беспилотник, применив технологию обратного проектирования захваченного иранского Shahed-136.

Как пишет Forbes , дешевый одноразовый дрон LUCAS уже развернут на Ближнем Востоке в рамках новой оперативной группы «Удар скорпионов» (TFSS), объявленной Центральным командованием США 3 декабря.

Иран более 40 лет копировал американское оружие без лицензий — от противотанковых ракет до истребителя F-14. Теперь США делают то же самое: использовали технологии сбитого Shahed-136, содержавшего немало американских компонентов.

«Беспилотники LUCAS обладают широким радиусом действия, работают автономно и могут запускаться с разных платформ», — говорится в пресс-релизе CENTCOM.

Цена одного LUCAS — примерно $35 000, как у «Шахеда». Для сравнения, один MQ-9 Reaper стоит $30 млн. По цене одного Reaper США могут изготовить 857 LUCAS, что радикально меняет логику применения ударных дронов.

Одноразовые беспилотники разрешают США:

совершать массированные атаки без страха больших потерь;

отвечать на удары прокси-группировок Ирана без применения дорогостоящих систем;

насыщать воздушное пространство дешевым оружием, как это делают Иран и россия.

Почему США пошли на этот шаг

Иранские Shahed-136 годами атаковали американские объекты на Ближнем Востоке, а после 2022 года массово применяются россией против Украины. Способность «Шахедов» прорывать ПВО благодаря массированным пускам стала критическим фактором боевых действий.

США стремятся создать собственный «дешевый рой», который можно применять там, где Reaper слишком дорогой и слишком уязвим — например, в Йемене, где хуситы сбивали Reaper ракетами «земля-воздух».

УНІАН По материалам:

