НАПК добавило в базу иностранных компонентов оружия почти 40 деталей российского дрона SuperCam — Finance.ua
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НАПК добавило в базу иностранных компонентов оружия почти 40 деталей российского дрона SuperCam

Фондовый рынок
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НАПК добавило в базу иностранных компонентов оружия почти 40 деталей российского дрона SuperCam
НАПК добавило в базу иностранных компонентов оружия почти 40 деталей российского дрона SuperCam
Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило в Единую базу иностранных компонентов в оружии 40 новых деталей российского разведывательного беспилотника Supercam S350.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Двигатель, система передачи видеоинформации, оптика, аккумулятор — это лишь часть деталей иностранного производства, найденных в ведущем российском разведывательном БПЛА. Украинские военные неоднократно перехватывали этот БПЛА.
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Кроме того, на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS), которая состоится 4−8 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде концерн «Калашников» представит модернизированную версию этого БПЛА.
«Это демонстрирует, что рф даже не скрывает комплектацию этого беспилотника от международной аудитории», — отмечают в НАПК и добавляют, что нельзя позволять, чтобы иностранные технологии и компоненты продолжали становиться частью оружия агрессоров.
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«Ведь именно это оружие затем убивает людей по всему миру. Именно с этой целью НАПК регулярно обновляет Базу, чтобы помочь международным партнерам собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепочки поставок для привлечения соучастников этой войны к ответственности», — сообщили в агентстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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