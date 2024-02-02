НАПК добавило в базу иностранных компонентов оружия почти 40 деталей российского дрона SuperCam — Finance.ua

НАПК добавило в базу иностранных компонентов оружия почти 40 деталей российского дрона SuperCam Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

НАПК добавило в базу иностранных компонентов оружия почти 40 деталей российского дрона SuperCam

Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило в Единую базу иностранных компонентов в оружии 40 новых деталей российского разведывательного беспилотника Supercam S350.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Двигатель, система передачи видеоинформации, оптика, аккумулятор — это лишь часть деталей иностранного производства, найденных в ведущем российском разведывательном БПЛА. Украинские военные неоднократно перехватывали этот БПЛА.

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Кроме того, на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS), которая состоится 4−8 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде концерн «Калашников» представит модернизированную версию этого БПЛА.

«Это демонстрирует, что рф даже не скрывает комплектацию этого беспилотника от международной аудитории», — отмечают в НАПК и добавляют, что нельзя позволять, чтобы иностранные технологии и компоненты продолжали становиться частью оружия агрессоров.

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«Ведь именно это оружие затем убивает людей по всему миру. Именно с этой целью НАПК регулярно обновляет Базу, чтобы помочь международным партнерам собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепочки поставок для привлечения соучастников этой войны к ответственности», — сообщили в агентстве.

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