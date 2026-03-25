Налоговый номер в «Дії»: Минцифры готовит новый сервис
В Украине в ближайшие месяцы в приложении «Дія» планируют добавить электронный формат налогового номера.
Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона «Единые новости».
По ее словам, в ведомстве готовится отдельный цифровой документ — налоговый номер в формате PDF с QR-кодом. Пользователи смогут сгенерировать его в приложении, сохранить или при необходимости распечатать и использовать вместо бумажного варианта.
В дальнейшем государство планирует интегрировать реестры, чтобы соответствующие данные подтягивались автоматически. Это должно уменьшить потребность в использовании дополнительных документов.
Оформление налогового номера для детей
Отдельно в «Дії» готовят сервис оформления налогового номера для детей. Его разрабатывают вместе с налоговой службой.
Как отметила Коваль, родители смогут подать онлайн заявку в несколько кликов. После этого налоговый номер ребенка будет отображаться в приложении. Раньше получить налоговый номер для ребенка можно было во время регистрации рождения через сервис «єМалятко», однако значительная часть родителей не оформляла его сразу.
По оценкам Минцифры, в настоящее время в Украине около 2 млн детей не имеют идентификационного номера. В таких случаях государственные услуги привязывают к данным родителей, что усложняет процедуры.
Проблема особенно актуальна для семей, чьи дети находятся за границей. Отсутствие кода усложняет оформление документов, получение образовательных сертификатов и регистрацию на национальный мультипредметный тест.
Онлайн-развод в «Дії»
Также в приложении планируется запустить услугу расторжения брака.
По словам Коваль, сразу после подачи заявления «Дія» автоматически проверит информацию в реестрах и через месяц брак будет расторгнут, однако в течение этого времени заявление можно отозвать. Свидетельство о расторжении брака тоже будет доступно в приложении.
Ранее Михаил Федоров заявлял, что услуга развода через приложение «Дія» станет доступным украинцам уже осенью 2025 года. Он также уточнил, что, в отличие от регистрации брака, во время развода через «Дію» система предложит пользователям задуматься над своим решением и с помощью геймификации постарается отказать от поспешных шагов.
В 2025 году в «Дії» запустили услугу Брак онлайн. Воспользоваться ею могут совершеннолетние граждане Украины (мужчина и женщина, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, оформленный средствами Единого государственного демографического реестра, не состоят в браке на момент подачи заявления, сведения о расторжении предыдущего их брака имеются в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.
