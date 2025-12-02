Налоговые органы проверят десятки тысяч ФЛП в сфере косметики — Гетманцев Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Значительная часть работников в индустрии косметики получает зарплаты в конвертах, а часть работает без оформления. В результате бюджет ежегодно теряет до 1,2 млрд грн.

Об этом рассказал народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на Форуме по восстановлению экономики в комментарии Новости.Live.

«Я занимаюсь детинизацией экономики в целом, и косметический рынок — только одна из отраслей. Но это довольно странная, шокирующая ситуация для страны, которая стремится интегрироваться в Европу», — отметил Гетманцев.

По его словам, многие из них «работают в тени», поэтому он направил соответствующее обращение в фискальную службу и правоохранителям.

Состояние косметического рынка

Гетманцев объяснил, что большинство налогов в этой сфере платят всего несколько крупных компаний. Остальные косметические рынки распределены между десятками тысяч небольших продавцов.

По его словам, на рынке работают 63 тысячи ФЛП, которые продают косметику в интернете, и 700 юридических лиц.

90% всех налогов от отрасли платит несколько крупных компаний. За 9 месяцев 2025 года это:

офлайн: юрлица — 3,15 млрд грн, ФЛПы — 363 млн грн;

онлайн: юрлица — 1,8 млрд грн, ФЛПы — 1,7 млрд.

Распространенные схемы уклонения от налогов

В промышленности используются распространенные схемы уклонения от налогообложения. Среди них дробление бизнеса, работа в кэш, торговля без регистрации и выплата зарплат в конвертах.

Гетманцев особо обратил внимание на проблему серых зарплат. По данным одного из самых крупных кадровых порталов, средняя зарплата в отрасли составляет 35 тыс. грн. Юридические лица выплачивают работникам 29−31 тыс. грн, а ФЛПы выплачивают 8−9 тыс. грн. Это свидетельствует о том, что значительная часть работников получает неофициальные выплаты или работает без оформления. В результате бюджет ежегодно теряет до 1,2 млрд грн.

Выплата зарплат в конвертах требует наличных денег, поэтому компании продают товары без НДС, без чеков и вне официального учета. Для налоговой службы минимальная официальная зарплата — признак возможного уклонения от НДС и налогов на труд.

Такие практики влияют не только на бюджет, но и на работников. Они теряют трудовой и страховой стаж, не получают официальные отпускные и больничные и остаются незащищенными перед работодателем.

Проблемы в других секторах торговли

Гетманцев добавил, что подобная ситуация характерна не только для косметической отрасли. Большинство секторов торговли сталкиваются с тем, что небольшие игроки работают в черную.

Он подчеркнул, что государство стремится создать прозрачные условия для всех предпринимателей, чтобы они платили налоги и предлагали потребителям качественный продукт.

