Налоговую реформу проведут в 2023-м: она коснется зарплат каждого украинца — Finance.ua

Налоговую реформу проведут в 2023-м: она коснется зарплат каждого украинца
Работа над законопроектом о налоговой реформе в Украине подходит к концу, после согласования с Международным валютным фондом проект будет передан в Верховную Раду. Поэтому реформа будет проведена уже в этом году.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислава Шурма.
Цель реформы
Проведение налоговой реформы устранит коррупцию в налоговой сфере и уравняет условия ведения бизнеса для всех участников рынка.
Есть множество бизнесменов, которые платят зарплаты в конвертах. И я понимаю, насколько сложно конкурировать с теми, кто платит зарплату в конверте, потому что они экономят 40% налогов. Наша реформа изменит эту ситуацию и поставит всех в равное положение", — объяснил Шурма.
По его словам, работа над законопроектом о налоговой реформе вскоре будет завершена. Документ будет передан на рассмотрение парламента после согласования с международными партнерами, прежде всего с Международным валютным фондом.
«Я уверяю всех, что мы эту историю не отпустим. Налоговая реформа — это фундаментальная, правильная вещь, и она обязательно будет проведена уже в этом году», — подчеркнул заместитель руководителя Офиса Главы государства.
Что предполагает нововведение:
Как пишет Обозреватель, реформа предусматривает снижение ставок подоходного налога, фактически ликвидацию ЕСВ, снижение ставки НДС и замену налога на прибыль предприятия на налог на выведенный капитал. Речь идет о том, чтобы снизить ставки примерно вдвое (до около 10%).
Введение временных «компенсаторов». Резкое снижение налогов приведет к снижению налоговых поступлений. Чтобы этого не допустить, в офисе президента рассматривают компенсаторы. Например, дополнительный налог на наличные деньги, запрет продавать алкоголь и сигареты наличными, запрет «зарплатных ФЛП» (когда ФЛП открывают для минимизации налоговых вычетов).
ОП работает и над другими инициативами
По его словам, Офис Президента работает и над другими инициативами, облегчающими ведение бизнеса в нашей стране.
В частности, в Верховную Раду внесен законопроект, который позволит в режиме электронного декларирования передавать землю сельскохозяйственного назначения под промышленные, энергетические, логистические или строительные объекты.
Также планируется рассмотрение проекта закона, который обяжет облэнерго предоставлять свободные мощности для подключения новых промышленных объектов и таким образом устранит практику взяточничества со стороны облэнерго.
Кроме того, как отметил Ростислав Шурма, на улучшение инвестиционного климата окажет влияние активизация борьбы с коррупцией.
«Все видят, что происходит в последнее время в борьбе с коррупцией. Я могу заверить всех, что это только начало системной работы. Это долгий процесс, но он обязательно будет доведен до конца, поскольку есть принципиальное решение Президента Украины уничтожить коррупцию под корень», — подчеркнул он.
Справка Finance.ua:
- Ранее Шурма сообщал, что у экспертов из ведущих министерств еще нет четкой позиции относительно будущих ставок налогов. «Мы абсолютно от них (налоговых ставок
„10-10-10“.— Ред.) не отказываемся, но и „10-10-10“не является догмой. Если мы поймем, что компромисс — это 9-11-12,то хорошо. То есть не самоцель сделать цифру 10 <...>. Будет определенный компромисс, и я не исключаю, что это может быть и по 10%, но это пока еще предмет дискуссии», — отметил Шурма;
- реальная ставка налогообложения доходов украинцев сегодня достигает 51,5%. Чтобы выплатить зарплату в 20 тысяч гривен, нужно заплатить около 11 тысяч гривен налогов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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