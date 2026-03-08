Налоговую декларацию можно подать онлайн за несколько минут: как это сделать
Украинцы могут сэкономить время, подав налоговую декларацию об имущественном положении в несколько кликов через электронный кабинет или приложение «Моя налоговая».
Как это сделать рассказывают специалисты Государственной налоговой службы Украины.
Как подать декларацию через сервисы Электронного кабинета
В частной части Электронного кабинета (раздел «Налоговая декларация» в режиме «ЭК для граждан») система самостоятельно заполняет часть полей на основе данных из государственных реестров — в частности, информацию о доходах и имуществе.
Специалисты отмечают, что это не только экономит время, но и уменьшает риск ошибок и упрощает проверку внесенных данных.
После заполнения декларацию можно сразу отправить в налоговую вместе со сканкопиями необходимых документов. Такой способ особенно удобен для граждан, оформляющих налоговую скидку.
Подача через приложение «Моя налоговая»
Через приложение «Моя налоговая» можно авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП), заполнить и проверить декларацию и подать ее в несколько кликов.
Мобильный формат особенно удобен для тех, кто ценит скорость и не имеет возможности работать с компьютером.
Те, кто не пользуется цифровыми сервисами, могут подать декларацию лично или через уполномоченное лицо или отправить по почте с уведомлением о вручении.
В ГНС напомнили о сроках подачи налоговой декларации для разных плательщиков
Finance.ua уже писал, что в рамках декларационной кампании граждане должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в четкие сроки. Сроки представления разнятся в зависимости от статуса плательщика и вида полученных доходов.
До 1 мая отчетность подают:
- физические лица-резиденты и нерезиденты, обязанные декларировать доходы,
- физические лица — контролеры КИК,
- физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения,
- лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность.
