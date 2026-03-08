Налоговую декларацию можно подать онлайн за несколько минут: как это сделать Сегодня 13:17 — Личные финансы

Декларация за несколько минут: как подать онлайн через сервисы электронного кабинета и приложение «Моя податкова», Фото: freepik

Украинцы могут сэкономить время, подав налоговую декларацию об имущественном положении в несколько кликов через электронный кабинет или приложение «Моя налоговая».

Как это сделать рассказывают специалисты Государственной налоговой службы Украины.

Как подать декларацию через сервисы Электронного кабинета

В частной части Электронного кабинета (раздел «Налоговая декларация» в режиме «ЭК для граждан») система самостоятельно заполняет часть полей на основе данных из государственных реестров — в частности, информацию о доходах и имуществе.

Специалисты отмечают, что это не только экономит время, но и уменьшает риск ошибок и упрощает проверку внесенных данных.

После заполнения декларацию можно сразу отправить в налоговую вместе со сканкопиями необходимых документов. Такой способ особенно удобен для граждан, оформляющих налоговую скидку.

Подача через приложение «Моя налоговая»

Через приложение «Моя налоговая» можно авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП), заполнить и проверить декларацию и подать ее в несколько кликов.

Мобильный формат особенно удобен для тех, кто ценит скорость и не имеет возможности работать с компьютером.

Те, кто не пользуется цифровыми сервисами, могут подать декларацию лично или через уполномоченное лицо или отправить по почте с уведомлением о вручении.

В ГНС напомнили о сроках подачи налоговой декларации для разных плательщиков

Finance.ua уже писал , что в рамках декларационной кампании граждане должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в четкие сроки. Сроки представления разнятся в зависимости от статуса плательщика и вида полученных доходов.

До 1 мая отчетность подают:

физические лица-резиденты и нерезиденты, обязанные декларировать доходы,

физические лица — контролеры КИК,

физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения,

лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

