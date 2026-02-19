Подать декларацию по охране труда теперь можно онлайн в «Дії» Сегодня 12:21

Новая функция заработала на портале "Дія"

На портале Дія появилась отдельная онлайн-услуга для бизнеса — подача декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда. Теперь предприниматели могут оформить документ самостоятельно, без бумаг и лишнего ожидания.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Сервис запущен в рамках проекта «єДозвіл» при поддержке Европейского Союза (проект EU4DigitalUA).

Что изменилось для бизнеса

Ранее регистрация декларации могла длиться до пяти дней. Теперь подать ее можно онлайн буквально за несколько минут.

Услуга также остается частью комплексного сервиса «е-Предприниматель», но теперь доступна и как отдельный инструмент в разделе «Бизнесу» на портале Дія.

По данным Минэкономики, только за 2024 год было зарегистрировано более 12 тысяч таких деклараций. Это свидетельствует о том, что сервис активно используют и он действительно нужен предпринимателям.

Кому нужна эта декларация

Декларацию соответствия материально-технической базы подают в Гоструда предприятия, работающие с тяжелыми машинами, механизмами или оборудованием повышенной опасности.

Ранее из-за ошибок в заполнении документы часто возвращали на доработку, и процедуру приходилось начинать заново.

Автоматизация процесса проверки

В новом сервисе реализована автоматическая проверка. Если при заполнении была допущена ошибка, система сразу ее покажет и предложит исправить. Неверно оформленную декларацию подать невозможно.

Если документ принят системой, его уже не вернут из-за технических неточностей.

Как подать декларацию

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Зайти на портал Дія в разделе «Бизнес» и выбрать регистрацию декларации соответствия. Нажать «Подать декларацию» и авторизоваться с помощью КЭП или Дія.Підпис. Заполнить онлайн-форму, указав данные о компании и объекте. Проверьте информацию и подпишите документ электронной подписью.

В итоге бизнес получает более быстрый и более удобный способ взаимодействия с государством без очередей и бумажной волокиты.

Как напомнили в Минэкономики, решение о запуске разрешения Правительство приняло на заседании 5 июля 2024 года. Предприниматели смогут быстро подавать заявления и получать разрешительные документы, оплачивать административные услуги, уточнять информацию о предприятии.

