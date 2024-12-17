Налоговая задолженность водоканалов составляет около ₴1 миллиарда — Укрводоканалэкология Сегодня 05:45 — Казна и Политика

У водоканалов накопилось около 1 миллиарда гривен долгов по уплате НДС и специальных налогов.

Об этом сообщил директор ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь.

«Задолженность по налогам, речь идет об НДС и специальных налогах, у наших предприятий составляет около ₴1 миллиарда», — отметил Шкинь.

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Еще около 2 миллиардов водоканалы задолжали по кредитам Всемирного банка. При этом валовой доход всех предприятий водно-канализационного хозяйства составляет около ₴35 миллиардов.

По словам Шкиня, действующие тарифы водоканалов покрывают себестоимость услуг только на 70%.

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Как сообщалось, 10 декабря правительство утвердило критерии для теплопоставщиков и водоканалов, долги которых могут быть реструктуризированы. Право на реструктуризацию долгов будут иметь теплоснабжающие предприятия и водоканалы, чья инфраструктура уничтожена или повреждена врагом, а также расположенные на территории активных боевых действий.

Укрінформ По материалам:

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