Налоговая задолженность водоканалов составляет около ₴1 миллиарда — Укрводоканалэкология — Finance.ua
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Налоговая задолженность водоканалов составляет около ₴1 миллиарда — Укрводоканалэкология

Казна и Политика
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У водоканалов накопилось около 1 миллиарда гривен долгов по уплате НДС и специальных налогов.
Об этом сообщил директор ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь.
«Задолженность по налогам, речь идет об НДС и специальных налогах, у наших предприятий составляет около ₴1 миллиарда», — отметил Шкинь.
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Еще около 2 миллиардов водоканалы задолжали по кредитам Всемирного банка. При этом валовой доход всех предприятий водно-канализационного хозяйства составляет около ₴35 миллиардов.
По словам Шкиня, действующие тарифы водоканалов покрывают себестоимость услуг только на 70%.
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Как сообщалось, 10 декабря правительство утвердило критерии для теплопоставщиков и водоканалов, долги которых могут быть реструктуризированы. Право на реструктуризацию долгов будут иметь теплоснабжающие предприятия и водоканалы, чья инфраструктура уничтожена или повреждена врагом, а также расположенные на территории активных боевых действий.
По материалам:
Укрінформ
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