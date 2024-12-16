Долги киевлян за отопление и воду составили 4,3 млрд: системных должников штрафуют — Finance.ua

Долги киевлян за отопление и воду составили 4,3 млрд: системных должников штрафуют Сегодня 12:03 — Личные финансы

Долги киевлян за отопление и воду составили 4,3 млрд: системных должников штрафуют

Общий долг населения перед Киевтеплоэнерго составляет более 7 млрд грн. Долг за отопление составляет 4,3 млрд грн, за горячую воду — 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подавляющее большинство киевлян добросовестно оплачивают потребленные коммунальные услуги, не накапливая задолженность. Однако около 70% долга приходится на 160 тыс. лицевых счетов (около 15% от общего количества клиентов). Как правило, это владельцы элитной недвижимости, квартир большой площади или владельцы нескольких квартир. Такие клиенты более полугода и больше не регулируют вопрос задолженности и не платят за тепло и горячую воду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как показывает практика, только штрафные санкции оказывают влияние на хронических должников и побуждают их двигаться в направлении решения вопроса — уплаты долга или его реструктуризации.

Поэтому системным неплательщикам Киевтеплоэнерго начисляет пеню.

«Это стало возможным после отмены Кабмином моратория на ее применение (постановление КМУ № 1405 от 29.12.2023 г.). Только в ноябре 2024 года более 90 тыс. клиентов коммунального предприятия получили начисление пени на общую сумму свыше 6 млн грн», — отметили в Киевтеплоэнерго.

Если клиент продолжает игнорировать счета и дальше их не платит, Киевтеплоэнерго будет взимать долги через суд. В таком случае взыскание может превышать сумму самого долга до 20%, что связано с судебными и другими сопутствующими издержками. После судебного определения средства могут быть списаны со счета принудительно, также может быть арестовано или ограничено право пользования средствами на счете или даже имуществом.

Как избежать штрафных санкций

Чтобы избежать штрафных санкций, Киевтеплоэнерго призывает должников уплатить или реструктурировать долг и платить его частями.

Заключить договор реструктуризации можно в Центре коммунального сервиса. Специалисты запросят необходимые документы, согласуют график погашения долга.

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За последние полгода уже заключено более 810 сделок.

Договор реструктуризации можно подписать онлайн без личного визита в сервисные центры и заверить его электронной подписью.

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