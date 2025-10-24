Налоговая выявила 3,5 тыс. бизнесов с признаками незадекларированного труда Сегодня 13:32

Налоговая выявила 3,5 тыс. бизнесов с признаками незадекларированного труда

Государственная налоговая служба сообщила , что по результатам анализа налоговой отчетности за июнь 2025 года выявила 3,5 тысячи субъектов хозяйствования, у которых количество активных РРО/ПРРО более чем на две единицы превышало количество официально оформленных работников.

Всем этим налогоплательщикам ГНС направила информационные сообщения через Электронный кабинет. Налоговики обратили внимание на возможные признаки использования незадекларированного труда.

В результате более 1,7 тысячи предпринимателей устранили нарушения.

Превентивная работа ГНС

ГНС отмечает, что регулярно проводит профилактическую и аналитическую работу, направленную на предотвращение нарушений налогового законодательства и сокращение теневого сектора экономики.

В службе напомнили, что надлежащее оформление всех работников поможет избежать штрафов и будет способствовать формированию честных конкурентных условий для бизнеса.

В налоговой напомнили, что фактические проверки проводятся на основе рискоориентированного подхода в соответствии с решением СНБО о введении правовых и организационных мер, предусматривающих мораторий на безосновательные проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса.

Finance.ua ранее писал, что Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием риск-ориентированного подхода к контролю, и внимание сосредоточено на субъектах хозяйствования с высоким уровнем риска.

После введения моратория в августе количество фактических проверок бизнеса сократилось почти на треть по сравнению с июлем. Налоговая служба определила около 80 рисков, которые могут стать основанием для проверки. Главный принцип — «нет оснований, нет проверки».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.