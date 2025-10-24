0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая выявила 3,5 тыс. бизнесов с признаками незадекларированного труда

36
Налоговая выявила 3,5 тыс. бизнесов с признаками незадекларированного труда
Налоговая выявила 3,5 тыс. бизнесов с признаками незадекларированного труда
Государственная налоговая служба сообщила, что по результатам анализа налоговой отчетности за июнь 2025 года выявила 3,5 тысячи субъектов хозяйствования, у которых количество активных РРО/ПРРО более чем на две единицы превышало количество официально оформленных работников.
Всем этим налогоплательщикам ГНС направила информационные сообщения через Электронный кабинет. Налоговики обратили внимание на возможные признаки использования незадекларированного труда.
В результате более 1,7 тысячи предпринимателей устранили нарушения.

Превентивная работа ГНС

ГНС отмечает, что регулярно проводит профилактическую и аналитическую работу, направленную на предотвращение нарушений налогового законодательства и сокращение теневого сектора экономики.
В службе напомнили, что надлежащее оформление всех работников поможет избежать штрафов и будет способствовать формированию честных конкурентных условий для бизнеса.
В налоговой напомнили, что фактические проверки проводятся на основе рискоориентированного подхода в соответствии с решением СНБО о введении правовых и организационных мер, предусматривающих мораторий на безосновательные проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса.
Finance.ua ранее писал, что Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием риск-ориентированного подхода к контролю, и внимание сосредоточено на субъектах хозяйствования с высоким уровнем риска.
После введения моратория в августе количество фактических проверок бизнеса сократилось почти на треть по сравнению с июлем. Налоговая служба определила около 80 рисков, которые могут стать основанием для проверки. Главный принцип — «нет оснований, нет проверки».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems