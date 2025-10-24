Налоговая выявила 3,5 тыс. бизнесов с признаками незадекларированного труда
Государственная налоговая служба сообщила, что по результатам анализа налоговой отчетности за июнь 2025 года выявила 3,5 тысячи субъектов хозяйствования, у которых количество активных РРО/ПРРО более чем на две единицы превышало количество официально оформленных работников.
Всем этим налогоплательщикам ГНС направила информационные сообщения через Электронный кабинет. Налоговики обратили внимание на возможные признаки использования незадекларированного труда.
В результате более 1,7 тысячи предпринимателей устранили нарушения.
Превентивная работа ГНС
ГНС отмечает, что регулярно проводит профилактическую и аналитическую работу, направленную на предотвращение нарушений налогового законодательства и сокращение теневого сектора экономики.
В службе напомнили, что надлежащее оформление всех работников поможет избежать штрафов и будет способствовать формированию честных конкурентных условий для бизнеса.
В налоговой напомнили, что фактические проверки проводятся на основе рискоориентированного подхода в соответствии с решением СНБО о введении правовых и организационных мер, предусматривающих мораторий на безосновательные проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса.
Finance.ua ранее писал, что Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием риск-ориентированного подхода к контролю, и внимание сосредоточено на субъектах хозяйствования с высоким уровнем риска.
После введения моратория в августе количество фактических проверок бизнеса сократилось почти на треть по сравнению с июлем. Налоговая служба определила около 80 рисков, которые могут стать основанием для проверки. Главный принцип — «нет оснований, нет проверки».
Поделиться новостью
Также по теме
В 2026 году придется работать дольше: почему так
Налоговая выявила 3,5 тыс. бизнесов с признаками незадекларированного труда
В Нацбанке объяснили колебания курса в последнее время
Графики отключения света: где найти и как пользоваться
Дональд Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
В сентябре 2025 года Индекс потребительских настроений в Украине снизился