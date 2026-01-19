Налоговая в прошлом году выявила нарушения на рынке табака на сотни миллионов гривен Сегодня 18:33 — Казна и Политика

Выручка от реализации табачных изделий в 2025 году выросла 30,4 млрд грн.

В 2025 году Государственная налоговая служба провела почти 13,9 тыс. проверок субъектов хозяйствования, работающих в сфере розничной продажи табачных изделий. По результатам проверок применили штрафные санкции на общую сумму 220,5 млн. грн.

Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Андрей Троцко на заседании круглого стола, организованного Американской торговой палатой в Украине.

По его словам, из-за нарушения требований законодательства в 2025 году было прекращено более 1,6 тыс. лицензий на право розничной торговли табачными изделиями.

В рамках сотрудничества ГНС ​​и Национальной полиции за год правоохранительным органам направили более 1,1 тыс. сообщений о фактах незаконной торговли табачной продукцией. По результатам совместных мероприятий изъята продукция на сумму 24 млн грн.

Кроме того, налоговая служба инициировала демонтаж 90 незаконно установленных торговых точек.

«Экономический эффект от принятых ГНС мер по детенизации этого рынка стал ощутимым. По данным РРО/ПРРО, выручка от реализации табачных изделий в 2025 году выросла на 25,6%, или 30,4 млрд грн, по сравнению с прошлым годом», — сообщил замглавы ГНС.

Он отметил, что в государственный бюджет также поступило больше средств: акцизный налог с произведенных и импортированных табачных изделий составил 122,5 млрд грн, что на 26,9% (26 млрд грн) больше, чем в 2024 году.

По словам Троцко, отдельное направление работы — противодействие нелегальному производству подакцизных товаров. Налоговая активизировала проверки хозяйств, выращивающих табак без лицензии или торгующих продукцией и жидкостями для электронных сигарет с нарушениями. В рамках взаимодействия с таможенниками выявлено 6 случаев использования незарегистрированного оборудования для изготовления табачных изделий. К нарушителям применены финансовые санкции, а информация передана правоохранителям.

