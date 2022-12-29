Налоговая реформа «всё по 10»: в Минфине объяснили, почему Украине следует отказаться от этой идеи — Finance.ua
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Налоговая реформа «всё по 10»: в Минфине объяснили, почему Украине следует отказаться от этой идеи

Казна и Политика
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Налоговая реформа «всё по 10»: в Минфине объяснили, почему Украине следует отказаться от этой идеи
Налоговая реформа «всё по 10»: в Минфине объяснили, почему Украине следует отказаться от этой идеи
В Министерстве финансов Украины считают, что новая налоговая реформа, в рамках которой могут снизить ставку НДС, налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%, будет иметь негативные последствия для бюджета.
Об этом в интервью «РБК-Украине» заявил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, негативный опыт в рамках такой реформы уже был в некоторых странах Европы, поэтому разработчики реформы «10-10-10» должны это учитывать.
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«Последствия очевидны для нас, и опыт других стран показывает, что этого лучше не делать. Это уже было, это уже проходили, последствия очевидны, в частности для Украины, и в Украине это уже было», — сказал Сергей Марченко.
Он отметил, что, когда несколько лет назад в Украине решили снизить ставку на Единый социальный взнос (ЕСВ), это спровоцировало падение доходов бюджета.
«Никакой детенизации не было, никакого развития бизнеса не происходило. А я бы лучше предпочел общение с предложениями, которые формировали бы развитые вещи. Как сделать так, чтобы роли государства в деятельности бизнеса было меньше», — отметил министр.
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Кроме того, Сергей Марченко считает, что Украине после победы в войне может понадобиться совершенно другая реформа, чем та, которую широко обсуждают сейчас.
«И я не уверен, что мы сейчас будем готовы об этом говорить. Потому что я не знаю, какую послевоенную страну мы получим. Условно говоря, сколько собственного ресурса у нас при этом будет, чтобы страна жила и развивалась», — добавил он.

Что известно о налоговой реформе «10 на 10»

В августе 2022 года появилась информация, что в Офисе Президента появилась идея о концепции новой налоговой реформы, предусматривающей снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.
Кроме того, реформа предусматривает на одном из этапов отменить ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал.
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Но глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев назвал идею новой реформы безответственной и объяснил: «Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом».
Между тем, введение налоговой реформы не поддержал и Нацбанк Украины. В частности, 16 декабря 2022 г. там заявили: «Внедрение радикальной налоговой реформы, которая предусматривает резкое снижение ставок налогов, создает риски уменьшения налоговых поступлений, а соответственно увеличение дефицита государственного бюджета».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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