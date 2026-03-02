Налоговая рассылает ФЛПам письма о долгах: что нужно знать
Государственная налоговая служба начала отправлять физическим лицам-предпринимателям письма с уведомлением о задолженности по единому налогу. Речь идет о массовой электронной рассылке.
Эксперты подчеркивают: сама по себе такая практика законна. В то же время, данные в письмах могут быть неактуальными, поэтому каждому предпринимателю следует самостоятельно проверить информацию.
Об этом сообщил бухгалтер Михаил Смокович. По его словам, письма приходят ФЛПам по электронной почте в рамках массового информирования.
«Такое информирование — это ок. Не всегда эти письма актуальны, но если получили — проверьте», — говорится в сообщении.
Как проверить, есть ли реальная задолженность
Смокович советует прежде всего зайти в электронный кабинет налогоплательщика. Важно делать это напрямую, а не через приложение Дія.
«В Дії вы можете увидеть, что есть какая-то переплата или есть какая-то задолженность. Возможно, там нет детальной информации, с ней нельзя ознакомиться, в кабинете можно посмотреть всю историю движения по налоговым счетам», — пояснил бухгалтер.
В электронном кабинете следует:
- выбрать нужный налог;
- проверить баланс, переплату или наличие долга;
- открыть детализацию счета, где отражается вся история начислений и зачислений.
Что делать, если платеж не засчитан
После уплаты налога следует проверить его отражение через 1−3 дня. Если средства не засчитаны, необходимо проверить:
- правильность реквизитов;
- назначение платежа;
- указанный ИНН плательщика.
Если все данные указаны корректно, но платеж не отображается, эксперт советует обратиться в налоговую службу по телефону или подать заявление на перечисление средств.
Таким образом, получение уведомления о долге не означает автоматически наличия задолженности. Предпринимателям следует проверять информацию в официальных сервисах, чтобы избежать ошибок и излишнего волнения.
