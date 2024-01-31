Налоговая посчитала, сколько заработали предприниматели в Буковеле за 2023 год — Finance.ua

Налоговая посчитала, сколько заработали предприниматели в Буковеле за 2023 год Сегодня 17:20 — Личные финансы

Налоговая посчитала, сколько заработали предприниматели в Буковеле за 2023 год

Предприниматели на курорте Буковель в 2023 году показали 4,6 млрд грн торговой выручки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области.

«В курортном Буковеле торговая выручка в декабре прошлого года выросла в 2,3 раза по сравнению с ноябрем того же года: с 258,9 до 601,3 миллиона гривен. В целом, за прошлый год все субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность на курорте „Буковель“, показали 4,6 миллиарда гривен торговой выручки», — говорится в сообщении.

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Налоговики объясняют это значительным ростом количества зарегистрированных бизнесом кассовых аппаратов. С октября прошлого года возобновилась ответственность субъектов хозяйствования за отсутствие ведения фискализации наличных расчетов или ведение ее с нарушениями.

В ГНС также добавили, что по результатам проверок, проведенных в прошлом году и в январе 2024 года, налоговики доначислили субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность в курортной зоне «Буковель», более 5 миллионов гривен штрафных санкций за несоблюдение норм законодательства.

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Напомним, с 1 октября для бизнеса снова заработали штрафы за неприменение кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). За последние три месяца прошлого года налоговая выявила 9100 нарушений и оштрафовала бизнес на 136,1 млн грн. Больше всего нарушителей — в сфере торговли.

Ранее Государственная налоговая служба Украины напомнила , что осуществление хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров возможно только при государственной регистрации субъектом хозяйствования с указанием соответствующего вида деятельности и получения соответствующей лицензии.

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