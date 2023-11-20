Штрафы за работу без РРО: что нужно знать предпринимателям — Finance.ua

Штрафы за работу без РРО: что нужно знать предпринимателям Сегодня 08:36 — Личные финансы

Штрафы за работу без РРО: что нужно знать предпринимателям

С 1 октября 2023 года снова вступили в силу штрафы за нарушение порядка использования РРО. Это предусмотрено соответствующим законом, который вносит изменения в Налоговый кодекс.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Сколько придется заплатить за нарушение

Если предприниматель предоставил товар или услугу и не выписал за них чек, то при первой фиксации нарушения он должен заплатить 100% от суммы реализованного. При повторном нарушении закона сумма штрафа вырастет до 150%.

Условно говоря, продав вне кассы товара на 10 тыс. грн, предпринимателю грозит штраф в 10 тыс. грн. Во второй раз бизнесмену придется выложить уже 15 тыс. грн. То есть все зависит от суммы чека.

В то же время для предпринимателей на едином налоге, которые не являются плательщиками НДС и не продают подакцизные товары, технически сложные бытовые товары, медицинские средства или ювелирные изделия, с 1 октября 2023 года по 31 июля 2025-го предусмотрены такие штрафы за отсутствие РРО: 25% стоимости товаров/услуг в случае их продаж без использования РРО или с использованием на неполную сумму, а также 50% стоимости проданных товаров/услуг за аналогичное повторное нарушение.

Единственный орган, уполномоченный проверять установку РРО, их надлежащее обслуживание и закрытие отчетов — Государственная налоговая служба. Только она уполномочена составлять админматериалы.

Решение об админвзыскании можно обжаловать в суде.

Если не банк, то где? Обзор предложений ПРРО от компаний, не имеющих отношения к банковскому сектору.

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