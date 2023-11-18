Кто должен установить РРО — Finance.ua

Кто должен установить РРО
С 1 октября 2023 года снова вступили в силу штрафы за нарушение порядка использования РРО. Это предусмотрено соответствующим законом, который вносит изменения в Налоговый кодекс.
Согласно требованиям действующего законодательства, РРО (ПРРО) обязаны использовать ФЛП II-IV групп, независимо от вида деятельности и объема дохода, а также физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения — все, кто осуществляет расчетные операции в:
- сфере розничной торговли;
- общепита;
- услуг населению.
Как отмечает Налоговая служба, устанавливать РРО должны и таксисты, ведь они за деньги предоставляют услугу по перевозке.
Пока открытым остается вопрос водителей популярных сервисов типа Uklon, Bolt, Uber, ведь большинство из них не являются предпринимателями в рамках законодательства. Но в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Верховной Рады убеждены, что они должны быть зарегистрированы и устанавливать РРО.
В то же время есть исключения для лиц, которые могут не использовать расчетные регистраторы. Сейчас это ФЛП I группы — предприниматели без наемных работников, торгующие на рынках и оказывающие бытовые услуги, а также те, кто принимает оплату исключительно банковскими переводами на реквизиты IBAN, E-banking.
Также не пользоваться расчетным регистратором имеют право ФЛП II-IV групп, которые торгуют в селе, применяют расчетные книги и соблюдают следующие требования:
- годовой объем дохода одной точки продажи не превышает 1,09 млн в год;
- точки продаж не размещены там, где продают подакцизные товары;
- не ведут дистанционную торговлю.
Но эти исключения не распространяются на тех предпринимателей, которые реализуют технически сложные товары (с перечнем можно ознакомиться по ссылке), лекарственные средства, ювелирные изделия и акцизную продукцию (например, алкоголь, сигареты).
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