Налоговая напомнила таксистам об обязательном применении РРО и ПРРО — Finance.ua

Налоговая напомнила таксистам об обязательном применении РРО и ПРРО
Государственная налоговая служба Украины напомнила, что ведение хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров возможно только при государственной регистрации субъектом хозяйствования с указанием соответствующего вида деятельности и получения соответствующей лицензии.
Об этом говорится на сайте налоговой.
Отмечается, что с начала января 2024 года ГНС предприняла контрольно-проверочные мероприятия в отношении субъектов хозяйствования и физических лиц, предоставлявших услуги по перевозке пассажиров с помощью такси, по результатам которых установлены факты ведения хозяйственной деятельности без государственной регистрации физическими лицами, без получения соответствующей лицензии и соответственно проведение расчетов без применения РРО/ПРРО.
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В частности, работниками ГУ ГНС в Житомирской области обнаружен таксист, работавший в «тени». «По результатам проведенной проверки на нарушителя составлен и направлен в суд административный протокол на основании ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
Кроме того, работники Главного управления ГНС в Полтавской области провели проверки Интернет-служб такси. Отмечается, что во время проведения фактических проверок установлено и зафиксировано два факта ведения хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров (предоставление услуг такс) без госрегистрации предприятия. Заказ услуг производился через Интернет.
Более того, проверки таксистов идут и в Кировоградской области. В частности, как сообщает ГУ ГНС в Кировоградской области, в ходе фактических проверок установлены факты нарушений: непроведение расчетных операций через РРО/ПРРО; ведение хозяйственной деятельности по предоставлению транспортных услуг без соответствующей лицензии; ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта ведения хозяйства.
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