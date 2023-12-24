Как зарегистрировать ПРРО айтишнику — Finance.ua

Как зарегистрировать ПРРО айтишнику Сегодня 20:40 — Личные финансы

Как зарегистрировать ПРРО айтишнику

Все предприниматели, у которых имеется физическая точка предоставления услуг или предоставляют выездные услуги (фотографы, строители и т. п. ), должны использовать РРО/ПРРО. Самым простым из двух вариантов считается именно использование ПРРО, потому что его можно устанавливать на смартфоне, планшете, ноутбуке, а чеки можно напрямую отправлять на почту.

Об этом пишет Speka.

Кто может не использовать РРО/ПРРО:

ФЛП, которые находятся на территории ведения боевых действий;

ФЛП на 1-й группе упрощенной системы налогообложения;

предприниматели, получающие средства за предоставленные услуги или проданные товары только на счет ФЛП по реквизитам IBAN (или получающие оплату за дистанционные услуги по реквизитам ключ-карты / через LiqPay и аналогичные сервисы).

Шаги для регистрации ПРРО

Для того чтобы начать работать с программным регистратором, нужно выполнить следующие действия:

Получить КЭП. Полный перечень АЦСК по ссылке. Зарегистрировать торговую точку (для тех, у кого нет физического адреса предоставления услуг, можно выбрать адрес из ЕГР по ФЛП). Это можно сделать через электронный кабинет налогоплательщика. Выберите запрос «Сообщения об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность, форма № 20-ОНП» (без поданной формы 20-ОНП следующие шаги будут невозможны), и заполните форму следующим образом: — «Тип объекта налогообложения»: выберите номер вашего типа объекта из предварительно загруженной таблицы и впишите его в форму. — «Идентификатор объекта налогообложения»: здесь указывается числовое значение из кода вашего типа объекта и выбранного самостоятельно пятизначного внутреннего идентификатора. Например: код типа объекта — 378 (офис), внутренний идентификатор — 1, тогда идентификатор объекта налогообложения получается 37 800 001. — «Код по КОАТУУ» — это код по адресу регистрации, который можно найти по ссылке. Зарегистрировать кассу. Для этого в кабинете налогоплательщика перейдите в раздел «Введение отчетности» — «Создать», выберите «Заявление о регистрации программного регистратора расчетных операций (форма № 1-ПРРО)» и заполните форму. Обращаем ваше внимание на то, что раздел «Фискальный номер» не нужно заполнять, его присвоит налоговая после регистрации ПРРО. Зарегистрировать кассира. Для того чтобы это сделать, у кассира также должен быть КЭП. Если же наемных работников вообще нет, вы просто регистрируете кассу на себя (в таком случае придется самостоятельно открывать и закрывать изменения по ПРРО). В кабинете налогоплательщика перейдите в раздел «Введение отчетности» — «Создать», выберите «Сообщение о предоставлении информации о квалифицированных/усовершенствованных сертификатах открытых ключей, применяемых в ПРРО. Форма № 5-ПРРО» и заполните форму.

Теперь можно подключать тот ПРРО, который вы для себя избрали.

Speka По материалам:

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