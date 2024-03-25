Налоговая будет звонить должникам: стартует пилотный проект — Finance.ua

Налоговая будет звонить должникам: стартует пилотный проект Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Налоговая будет звонить должникам: стартует пилотный проект

Государственная налоговая служба Украины с 25 марта 2024 начинает пилотный проект по информированию налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга по платежам. Пилотный проект будет продолжаться в течение трех месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Цель пилотного проекта

ГНС хочет повысить уровень осведомленности налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга по платежам, контроль за взиманием которых возложен на налоговые органы, недоимки по уплате единого взноса, а также поспособствовать добровольному погашению плательщиками такой задолженности.

Как это будет работать

Налогоплательщикам — должникам контакт-центр ГНС в телефонном режиме будет предоставлять информацию о сумме задолженностей, которая учитывается у них в разрезе налогов/сборов и единого взноса, а также территориальных органов ГНС, в которых учитывается имеющаяся задолженность.

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Напомним, по данным Опендатабот, в 2023 году исполнительные службы взыскали с должников рекордные за последние 5 лет более 25 млрд грн. В то же время это лишь 6% от общей суммы, которую должны были взыскать. В общем, всего 6 копеек с каждой гривны долга взимается в Украине.

В 2023 году в украинских судах рассматривалось 157 293 дела. Это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году. Наибольший рост наблюдается среди административных и гражданских дел.

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