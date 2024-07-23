Налог на жилье: украинцам придется раскошелиться — Finance.ua

Налог на жилье: украинцам придется раскошелиться
Украинцам напомнили о необходимости уплатить налог на недвижимость. В целом налоговая служба сформировала более 3,2 миллиона налоговых уведомлений на сумму 6,6 миллиарда гривен.
По данным украинских налоговиков, по состоянию на 1 июля в местные бюджеты уже поступило 1,6 миллиарда гривен от необходимой суммы.
При этом указано, что плательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и нежилой недвижимости — квартиры, дома и другая недвижимость.
Для физических лиц налог на жилую недвижимость зависит от площади, превышающей нормы:
- квартиры — 60 квадратных метров;
- жилые дома — 120 квадратных метров;
- комбинированная жилая недвижимость — 180 квадратных метров.
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Ставки налога устанавливаются местными властями, но они не могут превышать 1,5% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В 2023 году минимальная заработная плата составила 6700 гривен, поэтому максимальная ставка на каждый квадратный метр сверх нормы не может превышать 100,5 гривны.
К примеру, у гражданина Украины в 2023 году была квартира площадью 65 квадратных метров. Налог рассчитывается следующим образом:
- определяем площадь, превышающую не облагаемую налогом норму: 65 — 60 = 5 кв. м;
- умножаем полученную площадь на ставку налога: 5*100,5 = 502,5 гривны.
Если общая площадь квартиры превышает 300 квадратных метров (дома — 500 квадратных метров), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год за каждый такой объект. Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления.
Справка Finance.ua:
- 18 июля правительство представило законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов, в частности, военного сбора и распространение его на ряд операций. В тот же день Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо.
- 4 июня народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект № 11 090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.
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