Минфин россии предлагает повысить налоги из-за роста расходов на войну в Украине — Finance.ua

Минфин россии предлагает повысить налоги из-за роста расходов на войну в Украине Сегодня 10:45 — Мир

Минфин россии предлагает повысить налоги из-за роста расходов на войну в Украине

Минфин россии предлагает усовершенствовать налоговую систему, в частности, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, пишет meduza со ссылкой на росСМИ, которые ознакомились с проектом.

Прогрессивная шкала будет начинаться с годового дохода более 2,4 млн рублей (200 000 рублей в месяц, около $2200).

Такой шаг российских властей может свидетельствовать о нехватке денег в бюджете из-за растущих расходов на войну в Украине.

По более высокой ставке налог будут платить не со всего дохода, а с его превышения над минимальным уровнем.

Для граждан с доходом менее 200 000 рублей в месяц ставка НДФЛ не изменится и останется на уровне 13%. При этом доходы участников войны под повышенную ставку НДФЛ не попадут.

Ставка налога для разных уровней дохода:

от 2,4 до 5 млн рублей в год (от 200 000 до 417 000 в месяц) — 15%;

от 5 до 20 млн рублей в год (от 417 000 до 1,7 млн ​​в месяц) — 18%;

от 20 до 50 млн рублей в год (от 1,7 до 4,17 млн ​​в месяц) — 20%;

свыше 50 млн рублей в год — 22%.

Повышения также коснутся налога на прибыль компаний, который возрастет с 20 до 25%.

Изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны — около 2,5 млн человек.

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