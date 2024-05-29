Минфин россии предлагает повысить налоги из-за роста расходов на войну в Украине — Finance.ua

Минфин россии предлагает повысить налоги из-за роста расходов на войну в Украине
Минфин россии предлагает усовершенствовать налоговую систему, в частности, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, пишет meduza со ссылкой на росСМИ, которые ознакомились с проектом.
Прогрессивная шкала будет начинаться с годового дохода более 2,4 млн рублей (200 000 рублей в месяц, около $2200).
Такой шаг российских властей может свидетельствовать о нехватке денег в бюджете из-за растущих расходов на войну в Украине.
По более высокой ставке налог будут платить не со всего дохода, а с его превышения над минимальным уровнем.
Для граждан с доходом менее 200 000 рублей в месяц ставка НДФЛ не изменится и останется на уровне 13%. При этом доходы участников войны под повышенную ставку НДФЛ не попадут.
Ставка налога для разных уровней дохода:
- от 2,4 до 5 млн рублей в год (от 200 000 до 417 000 в месяц) — 15%;
- от 5 до 20 млн рублей в год (от 417 000 до 1,7 млн в месяц) — 18%;
- от 20 до 50 млн рублей в год (от 1,7 до 4,17 млн в месяц) — 20%;
- свыше 50 млн рублей в год — 22%.
Повышения также коснутся налога на прибыль компаний, который возрастет с 20 до 25%.
Изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны — около 2,5 млн человек.
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