Налоги-2024: как изменится размер ЕСВ с 1 апреля — Finance.ua

Налоги-2024: как изменится размер ЕСВ с 1 апреля Сегодня 10:01 — Личные финансы

Налоги-2024: как изменится размер ЕСВ с 1 апреля

В Украине с 1 апреля 2024 года запланировано очередное увеличение минимальной зарплаты. Это отразится на размере пенсий, социальных выплат и налогов. В частности, увеличится размер Единого страхового взноса (ЕСВ).

Как вырастет ЕСВ с 1 апреля 2024 года

Размер минимальной зарплаты вырос с 1 января 2024 года до 7100 грн. Следующее повышение минимальной зарплаты ожидается в апреле, тогда она увеличится с 7100 до 8000 грн.

Это в свою очередь увеличится Единый страховой взнос (22% от минимальной зарплаты), который изменится с 1562 до 1760 грн. Также до 120 000 грн вырастет максимальный размер ЕСВ, равный 15 минимальным зарплатам.

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Кроме того, вырастет штраф за работу без официального оформления (10 минимальных зарплат) — с 71 000 он поднимется до 80 000 грн.

Кому повысят пенсию с 1 апреля 2024 года

С 1 апреля 2024 года повысятся пенсии граждан старше 65 лет, имеющих полный стаж. Размер пенсионной выплаты указанной категории лиц должен составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.

То есть с 1 января этот показатель вырос с 2680 до 2840 грн, а в апреле такая пенсия будет составлять уже 3200 грн.

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Напомним, что по состоянию на 1 января 2024 года размер полного стажа для получения указанной пенсии составляет 35 лет для мужчин, 30 — для женщин.

Также с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

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НВ По материалам:

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