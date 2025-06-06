Налог на недвижимость: как проверить начисления — Finance.ua

Налог на недвижимость: как проверить начисления Сегодня 19:03 — Недвижимость

Налог на недвижимость: как проверить начисления

Для того чтобы рассчитать сумму налога на недвижимое имущество, ГНС разработала сервис «Калькулятор исчисления суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц».

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Также рассчитать сумму налога на недвижимость можно самостоятельно, проведя несложные подсчеты. Для этого необходимо знать площадь всех своих объектов недвижимости, подлежащих налогообложению, из которой необходимо вычесть лимиты, не подлежащие налогообложению, и умножить число оставшихся квадратных метров на размер налога на недвижимость, установленный соответствующим советом. Как уже отмечалось, он обычно составляет 1,5% от минимальной заработной платы, поэтому в нашем примере будем исходить именно из такой ставки.

Пример

К примеру, ваша квартира имеет площадь 100 квадратных метров. Обложению не подлежат 60 «квадратов», то есть платить придется за «излишние» 40 м². Поэтому сумма налога за 2024 год составит 40 м х 106,5 грн = 4 260 грн.

Однако, как показывает практика, часто суммы начисления, которые посылает налоговая, и суммы, рассчитываемые владельцами недвижимости, не сходятся. И обычно почему-то налоговики считают, что платить нужно больше, чем считает владелец.

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Поэтому, если вы не согласны с начисленной суммой налога на недвижимость, прежде всего проверьте следующие вещи:

правильно ли указана площадь недвижимости, которой вы владеете;

высчитаны ли с этой площади квадратные метры, не подлежащие налогообложению;

правильно ли указан размер ставки налога — иногда местные советы устанавливают его размер ниже 1,5% от минимальной зарплаты;

правильно ли учтена предельная площадь объектов, которая освобождается от налогообложения — некоторые местные советы ее меняют.

Чтобы скорректировать сумму налога, который вам начислили налоговики, необходимо обратиться в государственную налоговую инспекцию по месту регистрации для проведения сверки. Вместе с этим следует предоставить документы на право собственности на объекты недвижимого имущества, подлежащие налогообложению.

Что именно можно сверить:

объекты жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;

размер общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности налогоплательщика;

права на пользование льготой по уплате налога;

размер ставки налога;

начисленную сумму налога.

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Если выявлены разногласия между данными налоговой и документами плательщика, контролирующий орган пересчитывает сумму налога и направляет новое налоговое уведомление-решение. Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным.

Также не забывайте о штрафах и пенях, которые начисляются за несвоевременную уплату налога:

5% от его суммы — за опоздание на срок до 30 дней включительно;

10% - за опоздание свыше 30 дней.

Напомним, за первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 17,8% больше, чем в январе 2024 года.

Детальнее о налоге на недвижимость читайте в нашей статье по ссылке.

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