Наличное обращение в Украине уменьшилось на 2,1%: какие купюры наиболее и наименее распространены — Finance.ua
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Наличное обращение в Украине уменьшилось на 2,1%: какие купюры наиболее и наименее распространены

Казна и Политика
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Наличное обращение в Украине уменьшилось на 2,1%: какие купюры наиболее и наименее распространены
Наличное обращение в Украине уменьшилось на 2,1%: какие купюры наиболее и наименее распространены
Сумма наличных, которые пребывали в обращении в Украине, с начала года уменьшилась на 2,1% (или на 17,3 млрд грн) и составила 805,1 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Причины

В регуляторе отмечают, что уменьшение наличных денег в обращении связано с сезонными факторами. Ведь традиционно в I квартале года происходит изъятие из обращения наличных, выпущенных в прошлые периоды.
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В наличном обращении находится 2,5 млрд шт. банкнот на общую сумму 796,8 млрд гривен, а также 14,9 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,2 млрд гривен.
На одного жителя Украины на 01 апреля 2025 года приходилась 61 банкнота и 187 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 01 января 2025 года — 63 и 186 шт. соответственно).

Самые распространенные номиналы

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (26,8% и 27,7% от общего количества обращения соответственно).
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Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен (4,4% и 1,9% от общего количества в обращении соответственно).
Наличное обращение в Украине уменьшилось на 2,1%: какие купюры наиболее и наименее распространены
«Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за I квартал 2025 года приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 3% и 5,4% соответственно по сравнению с началом этого года», — НБУ.
По материалам:
Finance.ua
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