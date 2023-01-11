Накопительные пенсии: в Минсоцполитики рассказали, что предусматривает пенсионная реформа — Finance.ua

Накопительные пенсии: в Минсоцполитики рассказали, что предусматривает пенсионная реформа Сегодня 14:02 — Казна и Политика

Накопительные пенсии: в Минсоцполитики рассказали, что предусматривает пенсионная реформа

Проект закона о накопительной пенсии в действующей редакции предусматривает взносы в Пенсионный фонд как от работодателя, так и государства на паритетной основе. При этом человек сможет самостоятельно выбирать для накопления государственный или негосударственный пенсионный фонд.

Об этом в эфире телемарафона на Суспільном рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

«Во-первых, мы должны говорить, что сейчас речь идет только о проекте закона. Он нарабатывался по меньшей мере 4 года, над ним работало много команд экспертов. Поэтому те нормы, которые в нем прописаны, могут меняться при рассмотрении ко второму чтению», — рассказала чиновник.

Источники наполнения фонда

По словам чиновника, в действующей редакции документа предусматривается, что размер взноса на паритетной основе будут платить работодатель и государство.

«В том проекте закона, который сейчас доработан с большим количеством стейкхолдеров, речь идет о том, что работодатель и государство будут на паритетной основе уплачивать размер взноса. Это не означает увеличения налоговой нагрузки. Напротив, государство на первом этапе готово взять ключевой стимул, ответственность за введение накопительной системы на себя. И взносы будут уплачиваться за счет того, что будет уменьшена соответствующая налоговая нагрузка на фонд заработной платы. А граждане могут добровольно участвовать в этом накоплении, таким образом увеличивая коэффициент замещения», — объяснила Марчак.

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Она подчеркнула, что ключевая цель накопительной пенсионной системы — увеличение пенсии каждого отдельного гражданина, который будет платить взносы благодаря тому, что кроме солидарной пенсии, которая будет оставаться в любом случае, второй частью, доплатой к этой пенсии, должны стать указанные накопления.

«Соответственно, чем больше взносов работодатель и государство, и сам гражданин будут платить в эту накопительную систему, тем больше персональная выгода будет для каждого гражданина при достижении пенсионного возраста. В солидарной системе деньги, которые вы сегодня платите как взносы, распределяются прямо сейчас среди всех пенсионеров, получающих пенсии. А по накопительной системе человек будет накапливать на свой собственный вклад, и эти деньги никто, кроме этого человека, получить не сможет», — отметила чиновница.

Выбор пенсионного фонда

Как объяснила Дарья Марчак, дизайн-реформа предусматривает, что человек сам сможет выбирать для накопления государственный или негосударственный пенсионный фонд.

"Государство будет регулировать через законы, нормативные акты, качество работы этих фондов, требования к их функционированию. Но для того чтобы частные институты подготовились к внедрению накопительной системы, понимая, что доверие к государственным институтам, в т.ч. к ПФУ, сегодня высока со стороны граждан, то на первом этапе — первые три года — предполагается, что все взносы будут осуществляться именно в государственный пенсионный фонд.

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При этом вместо действующего Пенсионного фонда Украины, ныне функционирующего в государстве, предусматривается создание другого института.

«Через три года после запуска системы граждане смогут самостоятельно выбирать любой другой фонд, который будет иметь допуск к совершению сделок в этой сфере», — рассказала чиновник.

Сохранение накоплений

По словам Дарьи Марчак, нет единого универсального инструмента, который позволит обеспечить сохранность накоплений.

«Мы видим и риски инфляции, и риски безопасности, и то, с какими вызовами мы сталкиваемся последние 10 лет. Но есть комплекс инструментов, на которые нужно полагаться, чтобы обеспечить защиту накоплений от инфляции. С одной стороны, речь идет о комбинации инвестиционных инструментов — максимально возможна при умеренных рисках доходность вкладов. С другой стороны, обезопасить граждан от любых манипуляций, махинаций с деньгами, чтобы была очень мощная ответственность руководства каждого пенсионного учреждения, которая будет допущена к проведению операций для того, чтобы минимизировать любые риски мошенничества или некомпетентного управления», — рассказала чиновник.

По ее словам, значительная часть реформы направлена именно на то, чтобы обеспечить качественный надзор и проверку действий всех участников, которые буду в нее вовлечены.

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