Вычеты из пенсии: за что могут урезать выплату — Finance.ua

Вычеты из пенсии: за что могут урезать выплату Сегодня 19:04 — Личные финансы

Вычеты из пенсии: за что могут урезать выплату

В Украине, согласно законодательству, могут вычесть из пенсий некоторые суммы средств. Это происходит в случаях, когда нужно выплатить возмещение ущерба, причиненного пенсионером, содержание семьи, то есть алименты, или возврат полученных лишних сумм заработной платы.

При каких обстоятельствах такое возможно

Вычесть из пенсии могут только на основании судебных решений, постановлений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других документов.

В Пенсионном фонде сообщают, что размер отчисления из пенсии исчисляется из суммы, причитающейся пенсионеру к выплате. По закону может быть отчислено не более 50% пенсии:

на содержание членов семьи (алименты);

на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;

на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

С других видов взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.

Новые правила выхода на пенсию

Напоминаем, что в 2023 году минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная — 20 920 гривны.

Согласно изменениям с 1 января, чтобы выйти на пенсию, в этом году нужно иметь страховой стаж не менее 30 лет. Если же стажа не хватает, выйти на пенсию удастся в 63 и 65 лет.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Телеканал 24 По материалам:

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