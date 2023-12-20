Наказание коррупционеров: большинство украинцев за ускорение даже с нарушением законов — Finance.ua
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Наказание коррупционеров: большинство украинцев за ускорение даже с нарушением законов

Криминал
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Наказание коррупционеров: большинство украинцев за ускорение даже с нарушением законов
Наказание коррупционеров: большинство украинцев за ускорение даже с нарушением законов
Более половины украинцев (55%) хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет через нарушение законов. Другого мнения, что нужно наказывать по закону, даже если это будет долго, придерживаются 42% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Остальные 3% респондентов не определились со своим мнением.
Наказание коррупционеров: большинство украинцев за ускорение даже с нарушением законов
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, коррупция остается одним из самых больших раздражителей в украинском обществе. Большинство украинцев требуют наказания коррупционеров даже с нарушением законов (и по сравнению с периодом до вторжения есть радикализация взглядов).
«На самом деле это тревожная тенденция, поскольку входит в противоречие с развитием современного европейского правового государства», — сказал он.
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По его словам, последние разоблачения отдельных чиновников способны лишь на время быть аргументом, что борьба с коррупцией действительно ведется.
«Однако общественность ожидает реальных приговоров и реальной ответственности. Поэтому „излюбленный“ метод затягивания во времени и в результате „захоронения дел“ может спасти чьего-то друга-коррупционера, но может иметь сокрушительный эффект на поддержку власти в уже скором будущем», — добавил социолог.

Справка Finance.ua:

  • цифровая гривна, над запуском которой работает Национальный банк Украины (НБУ), может стать одним из самых действенных инструментов в борьбе с коррупцией, считает председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый;
  • согласно исследованию, 51% украинцев видят наибольший потенциал для применения ИИ в борьбе с коррупцией;
  • а в ЕС считают, что Украина преодолела только четверть марафона по борьбе с коррупцией.
По материалам:
РБК-Україна
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