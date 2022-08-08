Наиболее востребованные профессии: в ком сейчас нуждаются работодатели — Finance.ua

Наиболее востребованные профессии: в ком сейчас нуждаются работодатели Сегодня 11:02 — Личные финансы

Наиболее востребованные профессии: в ком сейчас нуждаются работодатели

Рынок труда переживает глубокий кризис. Однако есть и такие сферы, которые даже во время войны продолжают найм и нуждаются в новых специалистах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса работодателей, который эксперты robota.ua проводили в конце июня-начале июля.

Компании, которые заявили об увеличении количества персонала или задекларировали, что ситуация осталась без изменений, чаще всего относятся к таким сферам:

IT — 40% опрошенных сообщили об увеличении количества персонала;

телекоммуникации и связь — 35%;

HR — 21%;

аутсорсинговые компании — 17%.

Увеличивали количество работников чаще всего в категориях IT и продажах, ищут линейный персонал критической инфраструктуры (например, работников, которые будут выполнять первоочередные задачи по выпуску продукции на производствах).

Такое распределение вполне логично, ведь компании пытаются автоматизировать большинство бизнес-процессов, чтобы оптимизировать затраты на фонд оплаты труда. В условиях войны бизнес пробует диверсифицировать свои способности и стать многоканальным. В этой связи растет спрос на специалистов диджитал-маркетинга и продаж.

Планы по найму. Кроме того, в опрошенных компаниях рассказали о планах на будущее по найму новых работников. Так, выяснилось, что:

29,8% компаний не меняли планы;

9,9% планируют внепланово увеличивать наем;



34,1% — уменьшают;



а 26,2% вообще остановили наем работников до конца года.



Справка Finance.ua:

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