Наиболее востребованные профессии: в ком сейчас нуждаются работодатели — Finance.ua

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Наиболее востребованные профессии: в ком сейчас нуждаются работодатели

Личные финансы
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Наиболее востребованные профессии: в ком сейчас нуждаются работодатели
Наиболее востребованные профессии: в ком сейчас нуждаются работодатели
Рынок труда переживает глубокий кризис. Однако есть и такие сферы, которые даже во время войны продолжают найм и нуждаются в новых специалистах.
Об этом свидетельствуют результаты опроса работодателей, который эксперты robota.ua проводили в конце июня-начале июля.
Компании, которые заявили об увеличении количества персонала или задекларировали, что ситуация осталась без изменений, чаще всего относятся к таким сферам:
  • IT — 40% опрошенных сообщили об увеличении количества персонала;
  • телекоммуникации и связь — 35%;
  • HR — 21%;
  • аутсорсинговые компании — 17%.
Наиболее востребованные профессии: в ком сейчас нуждаются работодатели
Увеличивали количество работников чаще всего в категориях IT и продажах, ищут линейный персонал критической инфраструктуры (например, работников, которые будут выполнять первоочередные задачи по выпуску продукции на производствах).
Наиболее востребованные профессии: в ком сейчас нуждаются работодатели
Такое распределение вполне логично, ведь компании пытаются автоматизировать большинство бизнес-процессов, чтобы оптимизировать затраты на фонд оплаты труда. В условиях войны бизнес пробует диверсифицировать свои способности и стать многоканальным. В этой связи растет спрос на специалистов диджитал-маркетинга и продаж.
Планы по найму. Кроме того, в опрошенных компаниях рассказали о планах на будущее по найму новых работников. Так, выяснилось, что:
  • 29,8% компаний не меняли планы;
  • 9,9% планируют внепланово увеличивать наем;
  • 34,1% — уменьшают;
  • а 26,2% вообще остановили наем работников до конца года.

Справка Finance.ua:

  • в период полномасштабного вторжения россии в Украину доля вакансий дистанционной работы выросла вдвое. Так, за последние четыре года отдаленная работа стала одним из важнейших трендов рынка труда. Какие зарплаты чаще всего предлагают на дистанционной работе — читайте по ссылке;
  • в условиях российской агрессии против Украины многие украинцы потеряли работу, а у тех, кого не уволили, в основном зарплата значительно упала. Это заставляет многих сограждан искать разные подработки. Каких специалистов ищут в Украине и где граждане могут подзаработать денег — рассказывали здесь.

Работа без опыта и образования: поиски во время войны

По материалам:
Finance.ua
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