Наиболее распространенные PIN-коды, которых лучше избегать — Finance.ua

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Наиболее распространенные PIN-коды, которых лучше избегать

Технологии&Авто
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Наиболее распространенные PIN-коды, которых лучше избегать
Наиболее распространенные PIN-коды, которых лучше избегать
Наиболее распространенные PIN-коды найдены в базе из 29 млн записей. Если нашли свой — лучше замените, мошенники тоже о них знают.
Журналисты ABC News исследовали 29 млн PIN-кодов в базе данных Have I Been Pwned и обнаружили нехорошие тенденции.
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Согласно недавнему анализу, каждый десятый человек использует один и тот же четырехзначный PIN-код для защиты своих смартфонов и других персональных цифровых устройств.

Самые популярные комбинации

Самые частые PIN-коды — удивительно предсказуемые, настоящий подарок для злоумышленников.
Популярность пароля комбинации цифр 1234 г. беспрецедентна: похоже, людей действительно не интересует собственная безопасность.
Каждый десятый использует простейшие PIN-коды из одной-двух цифр: 0000, 1111, 1212, 4444 и т. д.
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Годы рождения являются еще одним распространенным источником слабых PIN-кодов. Такие годы, как 1986 и 2004, есть в первой двадцатке.
Также часто люди выбирают очевидные последовательности в обратном порядке, как 4321.
Даже комбинации, которые могут казаться хитрыми, как 1342 г., на самом деле являются легко угадываемыми шаблонами, которые ни один преступник не пропустит.
Эти 50 PIN-кодов используют чаще всего:
Наиболее распространенные PIN-коды, которых лучше избегать
Четырехзначный PIN-код предлагает аж 10 тыс. возможных комбинаций, люди склонны к самым простым, которые фактически сводят безопасность к нулю. Эта предсказуемость приводит к огромному шансу взлома 1 к 8.
По материалам:
ITC.ua
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