«Нафтогаз» запустил принудительное исполнение решения Гаагского арбитража в странах, где есть российское имущество — Finance.ua

«Нафтогаз» запустил принудительное исполнение решения Гаагского арбитража в странах, где есть российское имущество Сегодня 19:17 — Энергетика

«Нафтогаз» запустил принудительное исполнение решения Гаагского арбитража в странах, где есть российское имущество

НАК «Нафтогаз Украины», который 12 апреля одержал историческую победу над россией в Арбитражном трибунале при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, анонсировал начало принудительного взыскания компенсации с рф за счет российского имущества, находящегося в разных странах мира.

Об этом сообщил глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев в своей колонке на ЭП.

«Нафтогаз» запустил механизм принудительного взыскания компенсации с россии за активы в Крыму согласно решению Гаагского арбитража", — отметил глава «Нафтогаза».

По его словам, к моменту вынесения решения сумма компенсации составила около 5 млрд долларов — и она будет расти до полного выполнения россией своих обязательств.

«Это самая большая сумма, присужденная международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию россией активов в Крыму», — подчеркнул Чернышев.

Стратегию по взысканию компенсации с россии разработала команда «Нафтогаза» вместе с советниками компании, американской мультинациональной юридической фирмой Covington & Burling LLP.

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«Согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года „Нафтогаз“ имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы российской федерации», — отметил Чернышев.

По его словам, провести такую ​​передачу имущества во исполнение решения международного арбитража — это один из самых действенных способов, безупречных с точки зрения rule of law.

Руководствуясь этим, 23 июня НАК «Нафтогаз Украины» и еще пять входящих в «Группу «Нафтогаз» компаний подали ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

«США не случайно выбраны для старта этого глобального процесса. Во-первых, это одна из крупнейших мировых юрисдикций. Во-вторых, это государство, для которого rule of law является одним из фундаментальных принципов», — пояснил глава «Нафтогаза».

Также США вместе с союзниками уже заморозили российские активы на сумму около 360 миллиардов долларов. И американские власти разрабатывают механизмы, позволяющие передать их Украине в качестве компенсации за российскую агрессию.

Чернышев подчеркнул, что США — это только начало.

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Как рассчитывают в «Нафтогазе», пример США будет способствовать глобальному сдвигу в делах по замороженным российским активам, давая юридический фундамент для передачи их в пользу Украины в качестве компенсации за ущерб, причиненный войной.

«На очереди другие страны, которые… нельзя назвать — как и военные не могут раскрыть направления своих маневров. Но наша позиция, отраженная в стратегии, состоит в том, что Украина должна получить полную сумму компенсации, предусмотренную арбитражным решением. А также проценты, которые будут начисляться все время до окончательного погашения россией долга», — отметил глава «Нафтогаза».

Он также выразил убеждение, что этот успешный опыт «Нафтогаза» создаст прецедент для других украинских компаний, потерявших свое имущество в результате агрессии россии.

По его словам, «нервная реакция главы Газпрома Алексея Миллера, который 6 июля пригрозил „Нафтогазу“ российскими санкциями, если не будет прекращен запуск выполнения арбитражных производств, является объективным подтверждением этому».

Економічна Правда По материалам:

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