«Нафтогаз» запустил две высокопроизводительные скважины — Finance.ua

«Нафтогаз» запустил две высокопроизводительные скважины Сегодня 19:44 — Энергетика

«Нафтогаз» запустил две высокопроизводительные скважины

Группа компаний «Нафтогаз» ввела в действие две высокопроизводительные скважины, которые производят около 390 тысяч кубических метров газа в сутки. Они расположены на самом глубоком месторождении АО «Укргаздобыча», их глубина — более 6 км.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Эти скважины пробурены на одном месторождении, на одном пласте и почти одновременно, поэтому на техническом сленге их называют «близнецами». У них также одинаковая глубина — 6 км 200 м и 6 км 225 м.

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«Раньше бурение таких скважин длилось от двух до трех лет. Эти же были готовы за 8 месяцев», — сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Он напомнил, что в 2024 году Группа планирует довести объем добычи до 15 млрд куб. м газа.

Итого с начала года Укргаздобыча ввела в эксплуатацию уже семь новых высокодебитных скважин с учетом скважин-близнецов.

Справка Finance.ua:

в Украине заработала еще одна высокопроизводительная скважина, ежедневно дающая 140 тыс. куб. м газа. Это пятая высокодебитная скважина, запущенная Группой Нафтогаз (АО «Укргаздобыча») с начала 2024 года.

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