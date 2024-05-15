«Нафтогаз» запустил две высокопроизводительные скважины — Finance.ua
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«Нафтогаз» запустил две высокопроизводительные скважины

Энергетика
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«Нафтогаз» запустил две высокопроизводительные скважины
«Нафтогаз» запустил две высокопроизводительные скважины
Группа компаний «Нафтогаз» ввела в действие две высокопроизводительные скважины, которые производят около 390 тысяч кубических метров газа в сутки. Они расположены на самом глубоком месторождении АО «Укргаздобыча», их глубина — более 6 км.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Эти скважины пробурены на одном месторождении, на одном пласте и почти одновременно, поэтому на техническом сленге их называют «близнецами». У них также одинаковая глубина — 6 км 200 м и 6 км 225 м.
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«Раньше бурение таких скважин длилось от двух до трех лет. Эти же были готовы за 8 месяцев», — сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
Он напомнил, что в 2024 году Группа планирует довести объем добычи до 15 млрд куб. м газа.
Итого с начала года Укргаздобыча ввела в эксплуатацию уже семь новых высокодебитных скважин с учетом скважин-близнецов.

Справка Finance.ua:

  • в Украине заработала еще одна высокопроизводительная скважина, ежедневно дающая 140 тыс. куб. м газа. Это пятая высокодебитная скважина, запущенная Группой Нафтогаз (АО «Укргаздобыча») с начала 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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