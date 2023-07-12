«Нафтогаз» в I квартале получил 7,7 миллиарда чистой прибыли — Finance.ua

«Нафтогаз» в I квартале получил 7,7 миллиарда чистой прибыли Сегодня 10:31 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» в I квартале получил 7,7 миллиарда чистой прибыли

НАК «Нафтогаз Украины» в первом квартале получила чистую прибыль в 7,7 миллиарда гривен, за аналогичный период в прошлом году компания получила 24,6 миллиарда гривен чистого убытка.

«Такой результат стал возможным благодаря существенному улучшению финансовых показателей деятельности ключевых предприятий Группы по сравнению с I кварталом 2022 года», — пояснил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Группа Нафтогаз за первые 3 месяца года получила консолидированную операционную прибыль в размере 3,4 млрд грн. За аналогичный период в прошлом году Группа имела консолидированный операционный убыток в сумме 57 млрд грн.

Кроме этого, основные отчетные сегменты Группы Нафтогаз показали чистую операционную прибыль по результатам I квартала 2023 года.

«Предприятия Группы, обеспечивающие выполнение специальных обязанностей, поставляя природный газ социально уязвимым категориями потребителей, также существенно улучшили уровень сбора денежных средств за поставленный газ», — добавили в компании.

Это позволило этим предприятиям значительно улучшить операционный финансовый результат: убытки I квартала 2023 составили лишь 6,3 млрд грн по сравнению с 33 млрд грн убытков в аналогичный период 2022 года.

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В течение января-марта 2023 года в сводный бюджет Украины предприятия Группы Нафтогаз уплатили налогов на сумму 26 млрд грн, что составляет более 7% всех налоговых поступлений государства за соответствующий период.

«При этом в апреле 2023 года Группа успешно завершила отопительный сезон 2022/2023 годов в условиях действия ПСО, не получив никакого дополнительного финансирования от государства. Более того, даже без дополнительной поддержки Группа не только удерживает, но и увеличивает добычу украинского газа в условиях войны», — подчеркнули в НАК.

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Економічна Правда По материалам:

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