«Нафтогаз» уплатит в госбюджет дивидендов на 12,2 миллиарда — Finance.ua
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«Нафтогаз» уплатит в госбюджет дивидендов на 12,2 миллиарда

Фондовый рынок
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«Нафтогаз» уплатит в госбюджет дивидендов на 12,2 миллиарда
«Нафтогаз» уплатит в госбюджет дивидендов на 12,2 миллиарда
«Нафтогаз Украины» по результатам 2023 года уплатит в госбюджет 12,2 миллиарда гривен дивидендов и еще 2,1 миллиарда налога на дивиденды.
Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз».
«НАК „Нафтогаз Украины“ по результатам деятельности в 2023 году уплатит в государственный бюджет Украины почти 12,2 млрд грн дивидендов, а также 2,1 млрд гривен налога на дивиденды», — говорится в сообщении.
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Размер дивидендов составляет 95% чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании. Пресс-служба отмечает, что это самый высокий показатель среди государственных компаний.
Напомним, ООО «Оператор ГТС Украины» в начале июня подало иск в Хозяйственный суд Киева о взыскании долга в общей сумме 4,8 млрд грн с ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» за неуплату отрицательных суточных небалансов.
По материалам:
Економічна Правда
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