«Нафтогаз Украины» решил капитализировать проценты по евробондам-2028 на $83,8 млн — Finance.ua

«Нафтогаз Украины» решил капитализировать проценты по евробондам-2028 на $83,8 млн Сегодня 10:11

«Нафтогаз Украины» решил капитализировать проценты по евробондам-2028 на $83,8 млн

НАК «Нафтогаз Украины» воспользовался полученным при реструктуризации правом капитализировать отложенные проценты по еврооблигациям-2028, срок погашения которых наступал 8 ноября этого года.

Об этом говорится в сообщении эмитента евробондов «Нафтогаза» — Kondor Finance plc — на Ирландской фондовой бирже в понедельник.

Согласно ему, проценты капитализированы на сумму $83 млн 779,977 тыс., в результате чего номинальная сумма долга по евробондам увеличивается до $583 млн 799,977 тыс.

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Как сообщалось, в июле 2022 года «Нафтогаз» начал переговоры с держателями трех выпусков своих еврооблигаций об их реструктуризации. Быстро — в августе того же года — ему удалось реструктуризировать лишь один выпуск евробондов на EUR600 млн с купонной ставкой 7,125%, отложив срок их погашения на 2026 год, в то время как переговоры по двум другим выпускам затянулись, и компания допустила дефолт. В частности, 8 ноября 2022 года НАК не произвел выплату процентов по выпуску еврооблигаций на $500 млн с начальным сроком погашения в 2026 году, также предложил отсрочить их погашение на два года и привлек финансовых советников по реструктуризации.

В конце мая 2023 года «Нафтогаз» заявил о договоренностях с инвесторами, согласившись на определенное улучшение условий для владельцев двух дефолтных выпусков и выплату вместе с просроченными процентами 5% основной суммы долга. Основными изменениями стало некоторое усиление ковенанта, выплата наличными последнего полугодового купона в двухлетнем периоде отсрочки, создание фонда выплаты процентов по облигациям-2026, а также появление платы за реструктуризацию, однако без каких-либо деталей по ней.

Как и раньше, «Нафтогаз» по евробондам на $375 млн предложил отсрочить выплату 50% основного долга на два года — до 19 июля 2024 года, остальные 50% - до 19 июля 2025-го. Относительно отсрочки погашения основной суммы евробондов на $500 млн предложение также осталось прежним: 50% - на год, до 8 ноября 2027 года, и еще 50% - до 8 ноября 2028 года, а также выплата премии 0,5% от основной суммы за согласие.

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Предложение о реструктуризации предполагало повышение процентной ставки по евробондам-2025 с 7,375% до 7,65% годовых, по евробондам-2028 — 7,625%.

«Нафтогаз» решил оставить за собой право самостоятельно решать, выплачивать ли проценты за период двухлетней отсрочки или капитализировать их, за исключением, как указано выше, последнего купона: для евробондов-2025 — с 19 января по 19 июля 2024 года, для евробондов- 2028 — с 8 мая по 8 ноября 2024 года.

Кроме того, новым стало предложение создать фонд по накоплению средств для выплат процентов по евробондам-2028: сумму одного купона в $19,06 млн или эквивалент в гривне в день вступления в силу реструктуризации, затем по $3 млн 15 января и 15 февраля 2024 года и еще $13,06 млн 31 марта 2024 года.

В июне 2023 г. эти условия были утверждены правительством, а в конце июля владельцы еврооблигаций окончательно поддержали реструктуризацию. В сентябре 2023 года «Нафтогаз» завершил работу по реструктуризации задолженности по всем выпускам еврооблигаций и осуществил все согласованные выплаты владельцам еврооблигаций.

Согласно отчету НАК, по состоянию на конец июня 2024 года компания накопила на специальном счете $38,1 млн для обеспечения выплаты купонных платежей по еврооблигациям-2028 на $500 млн.

В июле 2024 года завершился предусмотренный кредитным соглашением период отсрочки платежей по двум выпускам евробондов, и «Нафтогаз» также воспользовался правом капитализировать отсроченные купонные платежи и произвел очередные необходимые выплаты в полном объеме. В частности, 19 июля по евробондам-2025 было капитализировано $12,7 млн, уплачено $12,2 млн очередных купонных платежей и 50% основной суммы — $165,5 млн. По евробондам на EUR600 млн НАК капитализировал EUR94,6 млн и оплатил купоны EUR42,8 млн.

На организованном Dragon Capital в июле конференц-звонке с инвесторами председатель правления компании Алексей Чернышев отметил, что «Нафтогаз» сможет осуществить все необходимые платежи по имеющимся долгам, подлежащим выплате в 2025 году, однако рассматривает возможность реструктуризации долговых выплат, которые приходятся на 2026 год и состоят преимущественно из платежей по еврооблигациям.

По данным Франкфуртской фондовой биржи, курс еврооблигаций «Нафтогаза» на $500 млн с погашением 8 ноября 2028 г. и процентной ставкой 7,625% в понедельник вырос на 0,08% - до 83,96% от номинала, тогда как курс еврооблигаций на EUR694,6 млн с погашением 19 июля 2026 года не изменился — 74,34% от номинала.

Чистая консолидированная прибыль «Нафтогаза» по итогам января-июня 2024 года увеличилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,414 млрд грн, а доход от реализации вырос на 28,1% - до 143,373 млрд грн.

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