Мы находимся на этапе изменения нефтегазового рынка — сообщил министр энергетики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мы находимся на этапе изменения нефтегазового рынка — сообщил министр энергетики

Энергетика
11
Мы находимся на этапе изменения нефтегазового рынка — сообщил министр энергетики
Мы находимся на этапе изменения нефтегазового рынка — сообщил министр энергетики
Об изменениях, происходящих на мировых рынках нефти и газа, и изменении модели украинского нефтегазового рынка в условиях войны, перспективах развития нефтегазовой отрасли Украины, учитывая мировые процессы, рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник.
«Теперь у нас новая задача: мы находимся в стадии полного изменения всего нефтегазового рынка. Ключевое внимание — обеспечению эффективной и конкурентной модели рынка как составляющей Европейской энергосистемы», — подчеркнул он. В частности, замминистра остановился на вопросах диверсификации маршрутов поставок газа после полномасштабного вторжения россии в Украину, развития конкуренции, стоимости добычи газа, роста доли LNG в европейском балансе, наличия разведанных запасов в странах соседях и их влияния на региональный баланс газа, развития в контексте зеленого энергетического перехода
Николай Колесник наметил первоочередные задачи и возможности Украины в связи с интеграцией в Европейский Союз.
По его словам, мы должны подготовить свою бизнес-модель, которая будет учитывать европейские правила, конкурентоспособность на смежных рынках, развитие биометана и биотоплива, структурные изменения в сфере нефтепереработки и развитие экономически выгодных направлений, в частности нефтехимии. «Интеграция в ЕС становится перспективой, в то же время создает жесткие условия конкуренции», — подчеркнул он.
Николай Колесник поблагодарил предпринимателей, которые, несмотря на войну, работают в Украине и обеспечивают устойчивость работы одной из основных сфер экономики — нефтегазовой сферы. «Вызовы дают возможности. Мы должны подготовиться к вызовам и стать сильнее», — подытожил Николай Колесник.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.