Мы находимся на этапе изменения нефтегазового рынка — сообщил министр энергетики Сегодня 19:15 — Энергетика

Мы находимся на этапе изменения нефтегазового рынка — сообщил министр энергетики

Об изменениях, происходящих на мировых рынках нефти и газа, и изменении модели украинского нефтегазового рынка в условиях войны, перспективах развития нефтегазовой отрасли Украины, учитывая мировые процессы, рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник.

«Теперь у нас новая задача: мы находимся в стадии полного изменения всего нефтегазового рынка. Ключевое внимание — обеспечению эффективной и конкурентной модели рынка как составляющей Европейской энергосистемы», — подчеркнул он. В частности, замминистра остановился на вопросах диверсификации маршрутов поставок газа после полномасштабного вторжения россии в Украину, развития конкуренции, стоимости добычи газа, роста доли LNG в европейском балансе, наличия разведанных запасов в странах соседях и их влияния на региональный баланс газа, развития в контексте зеленого энергетического перехода

Николай Колесник наметил первоочередные задачи и возможности Украины в связи с интеграцией в Европейский Союз.

По его словам, мы должны подготовить свою бизнес-модель, которая будет учитывать европейские правила, конкурентоспособность на смежных рынках, развитие биометана и биотоплива, структурные изменения в сфере нефтепереработки и развитие экономически выгодных направлений, в частности нефтехимии. «Интеграция в ЕС становится перспективой, в то же время создает жесткие условия конкуренции», — подчеркнул он.

Николай Колесник поблагодарил предпринимателей, которые, несмотря на войну, работают в Украине и обеспечивают устойчивость работы одной из основных сфер экономики — нефтегазовой сферы. «Вызовы дают возможности. Мы должны подготовиться к вызовам и стать сильнее», — подытожил Николай Колесник.

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