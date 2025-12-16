0 800 307 555
Киев Цифровой запустил новый сервис для льготников

В приложении Киев Цифровой появился новый сервис — Льготная транспортная карта.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Что это даст

С Льготной транспортной картой пассажиры, имеющие право на бесплатный проезд, смогут пользоваться им, даже если у них нет карты киевлянина.
Также карта пригодится льготным категориям из других городов, чтобы пользоваться столичным общественным транспортом бесплатно.

Как создать Льготную транспортную карту

Льготная карта создана для пассажиров, которые имеют право на бесплатный проезд, но не оформляли карту киевлянина или не могут получить ее. Владельцы карты киевлянина по-прежнему будут пользоваться им для валидации проезда.
Если есть пенсионное удостоверение или удостоверение ветерана, Льготная карта позволит создавать QR-билеты для бесплатных поездок в наземном общественном транспорте. А люди с инвалидностью I-II группы и ветераны смогут воспользоваться ею и в наземном транспорте, и в метро.
Чтобы получить льготную карту в Киеве Цифровой, нужно:
  • открыть в приложении раздел «Транспортная карта» → «Льготная карта» → «Получить карту»;
  • чтобы подтвердить право на льготу, следует поделиться цифровой копией удостоверения посредством Дія;
  • После проверки карта появится в приложении.
Если удостоверение пенсионера или ветерана не отображается в приложении Дія, нужно обратиться в ваше районное управление социальной защиты — там внесут или проконсультируют по поводу обновления информации о праве на льготу в реестрах. Также для успешной передачи цифрового удостоверения следует иметь последнюю версию приложения Дія и обновленное Дія.Підпис.

Как пользоваться Льготной транспортной картой

Чтобы воспользоваться льготной картой, нужно открыть ее в приложении Киев Цифровой и нажать «Создать QR-билет». Поднести его к валидатору и дождаться звукового сигнала и зеленого индикатора — это подтверждает успешную валидацию.
Для более быстрого доступа сервис создания билетов можно вынести на главный экран приложения в своем профиле.
Важно! Цифровая карта будет предоставлять право на льготу только вместе с бумажным удостоверением — во время контроля нужно показать удостоверение вместе с провалидированным QR-билетом для подтверждения льготы.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
