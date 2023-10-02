Нафтогаз получил лицензию на распределение газа в 6 областях вместо облгазов Фирташа — Finance.ua

Нафтогаз получил лицензию на распределение газа в 6 областях вместо облгазов Фирташа Сегодня 11:48 — Энергетика

Нафтогаз получил лицензию на распределение газа в 6 областях вместо облгазов Фирташа

ООО «Газораспределительные сети Украины», входящее в «Группу Нафтогаз», 1 октября получило лицензии на распределение газа сразу в шести областях, где ранее лишились лицензии структуры «Региональной газовой компании» беглого олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

«1 октября филиалы ООО „Газораспределительные сети Украины“, входящие в Группу Нафтогаз, получили лицензии Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на ведение деятельности», — сообщают в «Нафтогазе».

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Речь идет о представительствах в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях.

Таким образом, теперь государственная компания официально получила право на распределение газа для 6,6 млн клиентов, уже на базе 14 региональных филиалов.

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Напомним, ранее Нафтогаз сообщал о том, что действие предыдущих лицензиатов в указанных шести областях прекращено.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов более 10 лет назад.

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Економічна Правда По материалам:

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