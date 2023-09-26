К структуре «Нафтогаза» присоединили еще один горгаз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

К структуре «Нафтогаза» присоединили еще один горгаз

Энергетика
38
К структуре «Нафтогаза» присоединили еще один горгаз
К структуре «Нафтогаза» присоединили еще один горгаз
НАК «Нафтогаз Украины» приступил к плановой интеграции в свой состав газораспределительной компании АО «Черкассыгаз».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В НАК отметили, что цель корпоративных изменений — налаживание эффективной работы газораспределительной системы Черкасской области для укрепления мощности энергетической сферы страны.
Перезапуск работы предприятия начнется с подготовки критической инфраструктуры региона к отопительному сезону 2023/2024.
Читайте также
В «Нафтогазе» добавили, что для достижения максимальной результативности работа компании будет базироваться на новых корпоративных принципах.
Кроме модернизации технических процессов, в приоритете — соблюдение всех финансовых обязательств перед партнерами и усовершенствование клиентского сервиса.

Справка Finance.ua:

  • оператор «Газсети» под координацией группы «Нафтогаз» с 1 сентября отвечает за распределение природного газа еще в трех областях — Киевской, Житомирской и Львовской;
  • в условиях военного положения в НАК «Нафтогаз Украины» было интегрировано всего 16 областных и городских газораспределительных предприятий — АО «Черкассыгаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Кировоградгаз», АО «Днепрогаз», АО «Харьковгаз», АО «Криворожгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз», АО «Львовгаз», АО «Винницагаз», АО «Сумыгаз», АО «Днепропетровскгаз», АО «Хмельницкгаз», АО «Ивано-Франковскгаз» и АО «Николаевгаз».
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.