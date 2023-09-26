К структуре «Нафтогаза» присоединили еще один горгаз — Finance.ua

К структуре «Нафтогаза» присоединили еще один горгаз
НАК «Нафтогаз Украины» приступил к плановой интеграции в свой состав газораспределительной компании АО «Черкассыгаз».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В НАК отметили, что цель корпоративных изменений — налаживание эффективной работы газораспределительной системы Черкасской области для укрепления мощности энергетической сферы страны.
Перезапуск работы предприятия начнется с подготовки критической инфраструктуры региона к отопительному сезону 2023/2024.
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В «Нафтогазе» добавили, что для достижения максимальной результативности работа компании будет базироваться на новых корпоративных принципах.
Кроме модернизации технических процессов, в приоритете — соблюдение всех финансовых обязательств перед партнерами и усовершенствование клиентского сервиса.
Справка Finance.ua:
- оператор «Газсети» под координацией группы «Нафтогаз» с 1 сентября отвечает за распределение природного газа еще в трех областях — Киевской, Житомирской и Львовской;
- в условиях военного положения в НАК «Нафтогаз Украины» было интегрировано всего 16 областных и городских газораспределительных предприятий — АО «Черкассыгаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Кировоградгаз», АО «Днепрогаз», АО «Харьковгаз», АО «Криворожгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Киевоблгаз», АО «Житомиргаз», АО «Львовгаз», АО «Винницагаз», АО «Сумыгаз», АО «Днепропетровскгаз», АО «Хмельницкгаз», АО «Ивано-Франковскгаз» и АО «Николаевгаз».
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