«Нафтогаз» перенес введение киловатт-часов вместо кубометров в платежках — Finance.ua

«Нафтогаз» перенес введение киловатт-часов вместо кубометров в платежках

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«Нафтогаз» перенес введение киловатт-часов вместо кубометров в платежках

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» отсрочила введение киловатт-часов в платежках. Это произошло согласно приказу Министерства энергетики в связи с введением военного положения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НАК

«На данный момент учет и коммерческие расчеты в хозяйственных отношениях во время приема-передачи в/из газотранспортной или газораспределительной системы, купли-продажи, поставки, потребления природного газа и предоставления услуг по транспортировке будут осуществляться по объему природного газа в единицах объема (тыс. м куб.)», — говорится в сообщении.

Напомним, что до военного положения отопительный сезон 2021-2022 годов должен был быть последним, когда украинские домохозяйства платили за газ по метрическим показателям.

В ноябре 2021 года Верховная рада приняла закон, регламентирующий переход на европейскую систему учета потребления газа. Благодаря внедрению новой системы учета автоматически учитывается качество газа, а клиент будет платить за энергию от газа, а не объем. Переход к учету потребленной при сжигании газа энергии позволит потребителям более справедливо платить за голубое топливо.

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Коэффициент пересчета объемов газа 10,595 кВт∙ч/куб. м, прописанный в принятом законе, стал результатом длительных дискуссий между операторами ПХГ и ГТС, участниками рынка, представителями как украинских, так и ныне работающих в Украине иностранных компаний, в том числе хранящих свой газ в подземных хранилищах.

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