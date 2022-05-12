«Нафтогаз» объявил цену на газ для населения с мая — Finance.ua

Для оформления заявки клиенту нужно заполнить форму и предоставить документы:
паспорт;
ИНН;
документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья, а также указать EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).
Справка Finance.ua:
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