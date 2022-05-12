«Нафтогаз» объявил цену на газ для населения с мая — Finance.ua

«Нафтогаз» объявил цену на газ для населения с мая

Сегодня 15:02 — Личные финансы

«Нафтогаз» объявил цену на газ для населения с мая

Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины» не меняет цену на газ для своих клиентов с мая. Цена газа для бытовых клиентов компании останется на уровне 7,96 гривен за кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«ГК „Нафтогаз Украины“ не меняет цену на газ для своих клиентов! Договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и компанией будут автоматически продлены», — говорится в сообщении.

Как можно подать заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины»:

заполнить заявку на нашем сайте https://gas.ua/ru/home/join);

через приложение «Приват24»;

в отделениях «Новой почты»;

в отделениях банков ПУМБ и Ощадбанк в регионах, где не ведутся активные боевые действия.

Для оформления заявки клиенту нужно заполнить форму и предоставить документы:

паспорт;

ИНН;

документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья, а также указать EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

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