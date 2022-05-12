«Нафтогаз» объявил цену на газ для населения с мая — Finance.ua
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«Нафтогаз» объявил цену на газ для населения с мая

Сегодня 15:02Личные финансы
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«Нафтогаз» объявил цену на газ для населения с мая«Нафтогаз» объявил цену на газ для населения с мая
Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины» не меняет цену на газ для своих клиентов с мая. Цена газа для бытовых клиентов компании останется на уровне 7,96 гривен за кубометр.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«ГК „Нафтогаз Украины“ не меняет цену на газ для своих клиентов! Договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и компанией будут автоматически продлены», — говорится в сообщении.
Как можно подать заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины»:
  • заполнить заявку на нашем сайте https://gas.ua/ru/home/join);
  • через приложение «Приват24»;
  • в отделениях «Новой почты»;
  • в отделениях банков ПУМБ и Ощадбанк в регионах, где не ведутся активные боевые действия.
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Для оформления заявки клиенту нужно заполнить форму и предоставить документы:
  • паспорт;
  • ИНН;
  • документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья, а также указать EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина спокойно прошла отопительный сезон этой зимой. Добычи газа достаточно, чтобы и далее обеспечивать потребности населения;
  • Межотраслевая Ассоциация «Укртеплокоммунэнерго» разработала и предлагает профильному министерству предложения по внедрению альтернативных антикризисных путей регулирования тепловой отрасли в условиях военного положения. Первым предложением является внедрение государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, коммунальные услуги, учитывая особенности производства и предоставления коммунальных услуг в регионах Украины;
  • несмотря на отмену пени за несвоевременную оплату потребленных коммунальных услуг, власти просят оплачивать счета тех, у кого есть возможность.
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По материалам: Finance.ua
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