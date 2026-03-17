Нафтогаз изменил реквизиты для оплаты за газ

Личные финансы
Как сообщил «Нафтогаз», если вы платите по реквизитам в приложении своего банка, перед оплатой проверьте, обновились ли данные.
Об этом говорится в сообщении компании.
Что нужно указать

Обязательно указывайте в назначении платежа номер своего лицевого счета — так платеж быстрее и корректнее зачислится именно на ваш баланс.
«Если вы уже оплатили счет по старым реквизитам — не волнуйтесь, средства будут засчитаны», — пишут в компании.
Однако следующие платежи просят производить уже на новый счет.
Нафтогаз указал новые реквизиты

ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» ЕГРПОУ 40121452Р/с UA723204780000026006000255925МФО 320478АБ «Укргазбанк.

Обновление реквизитов

В приложении Куб, личном кабинете, чат-боте GASUA, а также в электронных и бумажных платежках за март реквизиты обновятся автоматически.
Татьяна Береговая
