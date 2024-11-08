Нацкомиссия планирует увеличить тариф на передачу электроэнергии — Finance.ua

Нацкомиссия планирует увеличить тариф на передачу электроэнергии Сегодня 16:30 — Энергетика

Нацкомиссия планирует увеличить тариф на передачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует на следующей неделе одобрить проект постановления по установлению тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на уровне 665,26 грн/МВт·ч, что на 25,8% больше тарифа на текущий год

Соответствующий проект постановления НКРЭКУ рассмотрит на заседании 13 ноября, сообщает отраслевое издание ExPro.

Тариф на передачу для зеленой металлургии планируется установить на уровне 352,73 грн/мВтч.

Отмечается, что расходы по выполнению специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд грн, что составляет 46% от всех расходов оператора системы передачи по тарифу на передачу.

Прогнозируемый объем передачи электроэнергии на 2025 г. составляет 98 651 млн кВт-ч.

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Прогнозируемый средневзвешенный «зеленый» тариф на 2025 г. составляет 6437,28 грн/МВт-час.

Регулятор также планирует одобрить проекты постановлений по установлению тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению — на уровне 95,07 грн/МВт·ч, что на 10% меньше действующего.

Економічна Правда По материалам:

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