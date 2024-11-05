МВФ оценил дефицит электроэнергии в Украине зимой — Finance.ua

МВФ оценил дефицит электроэнергии в Украине зимой Сегодня 14:39 — Энергетика

МВФ оценил дефицит электроэнергии в Украине зимой

Пиковый дефицит электроэнергии в Украине в течение зимы 2024−2025 годов составит 3−4 ГВт. Но он будет меньше влиять на наиболее важные сектора — здравоохранения, обороны и т. д.

Об этом заявил заместитель главы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард в интервью агентству « Интерфакс-Украина ».

Мы рассматриваем потенциальный пиковый дефицит энергии зимой в размере около 3−4 гигаватт. Конечно, эта цифра сильно варьируется в зависимости от того, насколько холодной будет зима, от спроса, а также от того, что сейчас происходит много монтажных и ремонтных работ. Поэтому это оценка, имеющая большую волатильность", — сказал он.

По его словам, трудно сказать, что этот разрыв означает для украинской экономики. Вопрос не только в том, сколько мощностей для генерирования и сколько можно импортировать, но и в спросе.

«Это один из вопросов, который будет очень сложно решить, и именно поэтому вы видите много комментаторов, беспокоящихся о зиме: если существует дефицит электроэнергии, этот дефицит должен быть распределен на всю экономику, и он, вероятно, не будет равномерно распределен», — добавил Лессард.

Представитель МВФ напомнил, что власти Украины ранее заявляли, что если возникнет дефицит электроэнергии, они, вероятно, отдадут приоритет критически важным секторам экономики.

«Поэтому, хотя разрыв может существовать, его влияние на ВВП может быть не таким большим, поскольку они могли бы дозировать электроэнергию для наиболее важных секторов — здравоохранения, обороны и т. д. », — пояснил Лессард.

Импорт электроэнергии

Как отметил представитель МВФ, сейчас одной из частей решения с точки зрения попыток закрыть энергетический разрыв является импорт из Европы. Но существует технологический лимит на объем электроэнергии, который Украина может импортировать,

По его словам, самая большая технологическая мощность сейчас — 2−2,1 ГВт, что не является «ничем». «Если посмотреть на размер восточноевропейских экономик, то 2 гигаватта — это погрешность округления с точки зрения их энергопотребления», — сказал он.

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В то же время эти страны обладают дополнительными мощностями, которые могут появиться в сети, включая новое производство «зеленой» энергии.

«Поэтому любой импорт имеет большое значение. И я думаю, вы правы: большинство людей согласится, что если бы это было технологически возможно, было бы неплохо увеличить импорт, потому что это стабильная поставка, это безопасная поставка, на него можно рассчитывать, подключение к сети есть. Но в зимний период трудно представить, как это выйдет за рамки 2,1 ГВт — максимума, который Украина может импортировать из Европы», — сказал он.

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